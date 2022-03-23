Kiev cephesinde görev yapan fotoğrafçı kayıp: Kaçırılmış olmasından korkuluyor!

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Kiev Oblastı'nda Vishgorod’dayken 13 Mart’ta ortadan kaybolan Maks Levin adlı fotoğrafçının kaçırılmış olmasından korkuluyor. Bölgede daha önce ortadan bu şekilde kaybolan gazetecilerin kaçırıldığı anlaşılmıştı.

Kiev’de cephe hattının ön saflarında görev yapan Ukraynalı foto muhabirden 10 gündür haber alınamıyor. Onunla birlikte görev yapan bir diğer Ukraynalı fotoğrafçı Markiian Lyseiko, arkadaşının hem cephede savaşan hem de şehirden kaçan sivilleri fotoğrafladığını anlatıyor.

10 GÜNDÜR KAYIP

Levin’nin telefonu o günden beri servis dışı. 13 Mart sabahı Levin, Facebook’tan bir paylaşım yapmış ve bölgedeki köylerin civarında olduğunu söylemişti. Arkadaşları fotoğrafçının o gün yaşanan yoğun çatışmalar sırasında Rusların ateşi sonucunda yaralanmış hatta kaçırılmış olabileceğine inanıyor.

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🚨ALERT: RSF is concerned by the disappearance of Ukrainian photojournalist Max Levin near Kyiv, #Ukraine. His friend Lyseyko received his last message on 13/03 from a combat zone in Vychhorod where he was reporting. He worked for @Reuters @BBCWorld @AP_Images & @HromadskeUA. pic.twitter.com/EC35u1WCdJ — RSF (@RSF_inter) March 22, 2022

Ukraynalı fotoğrafçının kaybolmasıyla birlikte gözler bir kez daha bölgede görev yapan gazeteci ve fotoğrafçılara ve bu kişilerin güvenlik durumuna çevrildi. Kiev Independent muhabiri Illia Ponomarenko sosyal medyadan bir paylaşım yaparak “Yetenekli savaş fotoğrafçısı arkadaşımız Maks Levin kayıp. 13 Mart’ta çatışmaların olduğu bölgede çalışırken ortadan kayboldu ve ondan bir daha haber alamadık. Bu savaşı takip ediyorsanız Maks2ın çektiği etkileyici fotoğraflara mutlaka rastlamışsınızdır.” dedi.

LEVİN İLK DEĞİL

Basın örgütleri Levin’in ortadan kaybolan tek gazeteci olmadığının altını çiziyor. CPJ, Oleh Baturyn ve Viktoria Roshchina’nın da kaybolduğunu; daha sonra kendileri kaçıran kişiler tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. Bu gazetecilerin Rus birlikleri tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Arkadaşları korku içinde Levin'in serbest bırakılmasını bekliyor

CPJ’nin Avrupa ve Orta Asya koordinatörü Gulnoza Said “rusya’nın ukrayna’yı işgalini haberleştirmeye çalışan çok fazla gazeteci ortadan kayboldu. Oysa tüm tarafların sahada görev yapan gazetecilerin güvenliği için bir araya gelmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

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Kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan Oleh Baturyn’in ablası Facebook’tan paylaştığı mesajında kardeşini kaçıran kişilerin kimliğini bilmediğini ancak Baturyn’in günlerce susuz kaldığını ve döndüğünde kıyafetlerinin bile parçalanmış hale geldiğini söyledi.

Gazeteciler hem cephe hattını hem de sivillerin yaşadığı dramı dünyaya gösteriyor

GÜNLERCE İŞKENCE GÖRDÜ

Sınır Tanımayan Muhabirler (RSF) örgütü ise gazetecilere yönelik bu eylemlerin savaş suçu olduğunu ve bölgede savaş başladığından beri 3 diğer gazetecinin daha kaçırıldığını bildirdi. Yabancı medya kuruluşları için görev yapan bir gazetecinin 9 gün boyunca alıkonulduğunu ve ciddi şekilde işkence gördüğünü söyleyen RSF bu kişinin elektrik verilerek ve gurur kırıcı davranışlara maruz bırakılarak kaçırıldığını aktardı.

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RSF, güvenlik gerekçesi nedeniyle ismini sadece Nikita olarak açıkladığı bu gazeteci için uluslararası savaş suçları mahkemesine başvurulacağının da altını çizdi.

RSF genel sekreteri Christophe Deloire “Bu cesur ve genç gazeteci için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Onun başına gelenler Rusya’nın gazetecilere karşı işlediği savaş suçlarının en büyük kanıtı.” açıklamasını yaptı.

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ÖLEN GAZETECİLER DE VAR

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri sahada görev yapan 3 gazeteci öldürüldü. ABD’li belgeselci Brent Renaud, İrlandalı kameraman Pierre Zakrzewski ve Ukraynalı yapımcı Oleksandra Kuvshynova mermilerin ve bombaların hedefi olarak can verdiler.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu isimlerin hepsi gazeteci olduklarını ve görev başında bulunduklarını bildirmelerine rağmen vuruldu; yani bilerek ve isteyerek hedef alındı.

"Biz olmasak dünya gerçekleri göremeyecek"

Bu haftanın başında ise Associated Press için çalışan Ukraynalı videocu Mstyslav Chernov, bir gazeteci olarak Mariupol’de yaşadıklarını aktardığı bir paylaşım yaptı. Rus birliklerinin yerini tespit edebilmek için peşine düştüğü gazeteci durumu “Cezasız kalacaklar. Bir şehri tamamen kuşatıp tüm iletişim olanaklarını ortadan kaldırırsanız orada ne isterseniz yaparsınız. Biz orada olmasak dünya bu olup bitenlerden habersiz kalacak.” diyerek anlatıyor ve ekliyor:

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“İşte tam da bu yüzden bu kadar çok risk alıyoruz. Dünya bizim burada gördüklerimizi görebilsin diye. Rusların bize bu kadar kızgın olma nedeni de tam olarak bu.”