Kiev cephesinde görev yapan fotoğrafçı kayıp: Kaçırılmış olmasından korkuluyor!

Kiev Oblastı'nda Vishgorod’dayken 13 Mart’ta ortadan kaybolan Maks Levin adlı fotoğrafçının kaçırılmış olmasından korkuluyor. Bölgede daha önce ortadan bu şekilde kaybolan gazetecilerin kaçırıldığı anlaşılmıştı.

Kiev’de cephe hattının ön saflarında görev yapan Ukraynalı foto muhabirden 10 gündür haber alınamıyor. Onunla birlikte görev yapan bir diğer Ukraynalı fotoğrafçı Markiian Lyseiko, arkadaşının hem cephede savaşan hem de şehirden kaçan sivilleri fotoğrafladığını anlatıyor.

10 GÜNDÜR KAYIP

Levin’nin telefonu o günden beri servis dışı. 13 Mart sabahı Levin, Facebook’tan bir paylaşım yapmış ve bölgedeki köylerin civarında olduğunu söylemişti. Arkadaşları fotoğrafçının o gün yaşanan yoğun çatışmalar sırasında Rusların ateşi sonucunda yaralanmış hatta kaçırılmış olabileceğine inanıyor.

🚨ALERT: RSF is concerned by the disappearance of Ukrainian photojournalist Max Levin near Kyiv, #Ukraine. His friend Lyseyko received his last message on 13/03 from a combat zone in Vychhorod where he was reporting. He worked for @Reuters @BBCWorld @AP_Images & @HromadskeUA. pic.twitter.com/EC35u1WCdJ