Zelenski'den Rus saldırısında öldürülen ABD'li gazeteci Renaud'un ailesine mektup

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 20'nci gününde. Cephede sıcak çatışmalar sürerken bir yandan da sivillerin tahliyesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Savaşın en zorlu anlarını yaşayan kişilerin başında ise dünyanın dört bir yanından gelerek cephe hattındaki gerçekleri duyurmaya çalışan gazeteciler geliyor.

Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud, 13 Mart tarihinde Ukrayna'nın Irpin kentinde mültecileri görüntülediği sırada, Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda 5 basın mensubunu da yaralanmıştı.

Renaud'dan geriye basın kartı ve pasaportu kaldı...

Bu ölüm dünya çapında yankı buldu ve sayısız insan Renaud için taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Ukrayna lideri Zelenski de Renaud'un ailesine bir mektup yazdı ve mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak gazetecinin ailesine üzüntülerini iletti.

Yaşanan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ailesine bir mektup yazdığını duyurdu. Mektubunda, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirten Zelenskiy, Renaud'un ailesine en içten taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Sosyal medya açıklamasında Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna halkına uyguladığı acımasızlığı ve kötülüğü belgelerken hayatını kaybeden Renaud'un ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Renaud'un hayatı ve fedakarlığı, dünyaya ışığın güçlerinin karanlığın güçlerine karşı savaşında göğüs germek için ilham versin" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin duygu yüklü taziye mektubu

Zelenskiy, mektubunda ise "Sevgili oğlunuz ve kardeşiniz Brent Renaud'un trajik ölümü nedeniyle size en içten taziyelerimi sunmak için bu yazıyı derin bir üzüntüyle yazıyorum. Tüm cesareti ve kararlılığıyla, saldırgan devletin ulusumuza da uyguladığı eşi görülmemiş acımasızlığı ve kötülüğü kayda almak için en tehlikeli savaş bölgelerine gitti" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, başkent Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında mültecileri görüntüleyen ABD'li gazeteci Brent Renaud, Rus kuvvetleri tarafından öldürüldü. Kiev'deki Polis Şefi Andriy Nebytov, 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Renaud aynı zamanda ödüllü bir belgesel yönetmeniydi

Yetkililer, başka bir ABD'li belgesel yapımcısı olan Juan Arredondo'nun ise saldırıda yaralandığını belirtirken, hastaneye kaldırılan Arredondo, kendisi ve Renaud'un Kiev'den ayrılan insanları bir kontrol noktasından geçerken filme almak için yolda olduklarını belirterek, "Biri bizi diğer köprüye götürmeyi teklif etti ve biz kontrol noktasını geçince bize ateş etmeye başladılar. Bunun üzerine şoför arkasını döndü ve bize ateş etmeye devam ettiler. Arkadaşım Brent Renaud vuruldu ve geride kaldı" dedi.

"BU, RUSLARIN SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRGANLIĞININ BİR PARÇASI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Renaud'un ölüm haberini şok edici ve dehşet verici olarak nitelendirdi. Sullivan, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya bunun karşılığında gerekli karşılığın vereceğini aktararak, "Bu, Rusların sivilleri hedef aldıkları, hastaneleri hedef aldıkları, ibadet yerlerini hedef aldıkları ve gazetecileri hedef aldıkları küstah saldırganlığın bir parçasıdır" dedi.

New York Times'ın Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Clifford Levy ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısıyla hayatını kaybeden gazeteci Renaud’un New York Times için görev almadığını belirtti.

Brent Renaud, 2015 yılındaki bir ödül törenine böyle katılmıştı

Levy, yaptığı açıklamada, "The New York Times, Ukrayna'da ABD’li gazeteci Brent Renaud'un ölümüne derinden üzüldü. Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı, ancak Ukrayna'da New York Times için görevlendirilmedi. Times için çalıştığında yıllar önce bir görevi için verilmiş olan Times basın rozetini taşımaya devam ediyordu. Brent'in ölümü korkunç bir kayıp. Brent gibi cesur gazeteciler, tanık olmak ve dünyaya Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı yıkımı anlatmak için çok büyük riskler alıyorlar” dedi.

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de bugünden itibaren güvenlik nedeniyle gazetecilerin bölgeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.