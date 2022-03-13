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Son dakika haberi... Amerikalı gazeteci Ukrayna'da öldürüldü! Saldırıdan yaralı kurtulan arkadaşı dehşet anlarını anlattı

#Brent Renaud#Rusya#Ukrayna
Son dakika haberi... Amerikalı gazeteci Ukraynada öldürüldü Saldırıdan yaralı kurtulan arkadaşı dehşet anlarını anlattı

Son dakika... Rus güçlerinin yoğun ateşi altındaki Kiev'in batısındaki İrpin kasabasında kahreden bir haber daha geldi. Amerikalı gazeteci Brent Renaud (51), bölgedeki mültecileri görüntülerken, vurularak öldürüldü. Renaud'un yanında bulunan ABD vatandaşı Juan Arreondo adlı meslektaşı ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Rusya'nın 24 Şubat'ta sabaha karşı başlattığı Ukrayna işgali 18'inci gününde tüm şiddetiyle sürüyor. Rus güçleri başkent Kiev'i kuzey, batı ve doğudan abluka altına almış durumda. Şehir yoğun ateş altında. Bölgede birçok ülkeden gazeteci bulunuyor ve cephe hattından son gelişmeleri dünyayla paylaşıyor.

ÖDÜLLÜ BİR İSİMDİ

Rus güçlerinin Kiev'e girmek için günlerdir bomba yağdırdığı İrpin kasabası bugün ödüllü bir sinemacı/gazetecinin ölümüne sahne oldu. 51 yaşındaki Brent Renaud, beraberindeki Amerikalı bir gazeteciyle bulunduğu otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı. Ateşi açanın Rus güçleri olduğu iddia edilerken, Renaud hayatını kaybetti. Renaud'un meslektaşı Juan ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... Amerikalı gazeteci Ukraynada öldürüldü Saldırıdan yaralı kurtulan arkadaşı dehşet anlarını anlattı

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NYT MUHABİRİ SANILDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Brent Renaud'un önce Amerikan New York Times (NYT) gazetesi için çalıştığı bilgisi uluslararası medyada yer aldı. Çünkü Renaud'un üzerinde NYT'ın tanıtım kartı vardı. Fakat kısa süre sonra Amerikalı sinemacının mültecilerle ilgili bir film üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

BASIN KARTI 2015 YILINA AİT

Konuya ilişkin New York Times gazetesinden bir açıklama geldi. Gazete Renaud'un geçmişte NYT'a katkı sağladığını fakat Ukrayna'da gazete tarafından görevlendirilmediğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan basın kartının ise 2015 yılına ait olduğu anlaşıldı.

Son dakika haberi... Amerikalı gazeteci Ukraynada öldürüldü Saldırıdan yaralı kurtulan arkadaşı dehşet anlarını anlattı

Juan Arreondo

YARALANAN MESLEKTAŞI KONUŞTU

Brent Renaud'ın öldüğü saldırıdan yaralı kurtulan gazeteci ise İtalyan Internazionale'e gazetesine olay anını anlattı. Juan adlı gazeteci, Renaud'un boynundan vurulduğunu ifade etti.

Juan sözlerine şöyle devam etti:

"İrpin'deki ilk köprüyü geçmiştik. Ayrılan diğer mültecileri çekmek için bir arabaya bindik. Biri bizi diğer köprüye götürmeyi teklif etti. Kontrol noktası geçtik ve bize ateş etmeye başladılar. Şoför geri döndü. İkimiz vardık araçta. Arkadaşım Brent Renaud. Vuruldu ve onu arkada bırakmak zorunda kaldık. Boynundan vurulduğunu gördüm."

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#Brent Renaud#Rusya#Ukrayna

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