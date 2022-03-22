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Son dakika: Kremlin'den nükleer silah çıkışı: Varlığımız tehdit altına girerse...

#Nükleer Silah#Ukrayna#Peskov
Son dakika: Kremlinden nükleer silah çıkışı: Varlığımız tehdit altına girerse...

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 'Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanacak' iddialarına yanıt verdi. Peskov, Rusya'nın nükleer silahları sadece varlığı tehdit altına girerse kullanacağını söyledi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, günlük yaptığı basın brifiginde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanacağına dair tartışmalarına dikkat çeken Peskov, Rusya'nın nükleer silahları sadece varlığı tehdit altına girerse kullanacağını söyledi.

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RUSYA'NIN UKRAYNA'YI ELE GEÇİRME PLANI İDDİASI

Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'yı ele geçirmeyi planladığı yolundaki değerlendirmelere yanıt veren Peskov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" sadece birkaç gün süreceğini kimsenin düşünmediğini ifade etti. Peskov, askeri harekâtın planlara uygun ilerlediği tezini de yineledi.

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#Nükleer Silah#Ukrayna#Peskov

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