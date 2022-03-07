Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... ABD düğmeye bastı! Rusya'ya bir yaptırım daha

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Ukrayna'daki savaş 12'nci gününde... Rus istilasına uğrayan ülkeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna ordusu, Moskova'nın yeni hedefini açıkladı. Ukrayna ordusu , Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu. Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısını yineledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

06.30 Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri 'Kiev'i basmak için hazırlıklara başladı'

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Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06.16 Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi

ABD'DEN YENİ ADIM: RUS PETROLÜNE YASAK

05.58 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.

05.42 Rus jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, uluslararası bir yarışmada taktığı savaşı yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı. Katar’da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, “Z” işaretli mayo ile çıktı.

20 yaşındaki sporcu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak’ın “şoke edici davranışı” ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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05.40 Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

04.30 İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını duyurdu.

03.53 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rus güçlerinin ülkenin merkezinde, kuzeyinde ve güneyindeki Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını artırdığını söyledi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E: MAHKEME SENİ BEKLİYOR

02.02 Ukrayna Devlet Başkanı Vadimdir Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

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01.44 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulundu.

22.55 Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23.18 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov’da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in yaklaşık 250 kilometre güneybatısındaki Vinnitsia'daki sivil havalimanının Rus hava saldırıları sonucu tamamen kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

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Ardından sosyal medyada yayımladığı bir videoda Zelenski, dünya liderlerine bir kez daha "uçuşa yasak bölge" çağrısında bulundu ve savaş uçağı talebini yineledi:

"Biz insanız ve bizi korumak, insanları korumak sizin insani göreviniz. Ve bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız, en azından bize kendimizi korumamız için savaş uçağı vermezseniz, bundan tek bir sonuç çıkabilir: Siz de bizim yavaş yavaş ölmemizi istiyorsunuz demektir."

Şimdiye kadar NATO ülkeler uçuşa yasak bölge çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Uçuşa yasak bölge ilan edilirse ve Rus savaş uçakları bu alana girerse, ihlal olduğu için NATO'nun Rus uçaklarına müdahale etmesi gerekecek. Bu da NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma doğurabilir.

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Zelenskiy, Rusya ordusunun Odesa'ya da saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. Şehirde birkaç bölgede kontrol noktaları kurulduğu haberleri gelirken genel olarak ortam sakin ve 100 binin üzerinde kişi şehri terk ettiği için sokaklar boş.