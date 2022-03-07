Brezilyalı politikacının Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözlerine tepki yağıyor

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Dünya tabiri caizse haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlere kilitlenmiş dudumda.

Savaş yüz binlerce sivili evlerinden ederken ülkede son yılların en büyük insani krizi yaşanıyor.

Rus saldırıları altındaki kentleri terk eden sivillerin güvenli bir gelecek için 'umuda yolculuğu' sürerken Brezilya'dan tepki çeken bir haber geldi.

Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın ses kayıtları ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kayıtta politikacının Ukraynalı kadınları için yaptığı 'fakir oldukları için kolaylar' yorumu net bir şekilde duyuluyor.

Sızdırılan kayıtta Brezilyalı siyasetçinin şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor;

'Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Kardeşim sana yemin ederim... Güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim.'

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Aynı ses kaydında Do Val'in Ukrayna - Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında müstehcen yorumlarda bulunduğu da belirtiliyor.

Kısa sürede ülke gündemine bomba givi düşen ses kaydı sosyal medyada infial yarattı. Pek çok kişi Arthur do Val'i istifaya davet etti.

Politikacının São Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye kısa sürede 40 binden fazla kişi imza attı.

Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, politikacıyı 'utanmaz bir ahmak' olarak nitelendirdi ve 'Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok. Biraz saygı göster' dedi.

Sao Paulo'lu bir kongre üyesi ve Brezilya'nın sağcı cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun eski destekçisi olan Arthur do Val, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için geçen hafta bölgeye üç günlük bir ziyarette bulunmuştu.

Perşembe günü 35 yaşındaki Do Val, sınır şehri Uzhhorod'da motolov kokteylleriyle çevrili bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Do Val ile bölgeye giden Renan Santos, ziyaret kapsamında binlerce dolar bağışladıklarını, mültecilerin sınırı geçmesine yardım ettiklerini ve 'savaş halindeki bir ülkenin gerçekliğini filme aldıklarını' söylemişti.