Rusya’da savaş protestoları sürüyor… Rus anneler isyan etti! ‘Putin oğullarımızı yem etti’

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“Oğullarımız bu savaşa yem edildi” sloganıyla sokaklara inen anneler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in politikalarını eleştirerek ve hapis cezasını da göze alarak cephedeki oğullarının durumunu dünyaya haykırdı.

Protesto gösterilerine katılan bu cesur kadınlar eylemin gerçekleştiği Sibirya’nın Kuzbass bölgesinin yerel yöneticisi Sergey Tsivilev’in de karşısında durarak polisin 4 bin 500 protestocuyu gözaltına almasına aldırmadan seslerini yükseltti.

Hem Rus hem de Ukraynalı annelerin gözleri yaşlı

Kremlin’i yalan söylemekle itham eden anneler “Onlar kandırıldı; hepimiz kandırıldık. Hepsi çok genç, hiçbiri hazır değil savaşa” diyerek Sergey Tsivilev’in “Bu bir savaş değil, bir özel operasyon” diyen sesini bastırdılar.

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“Bu özel bir operasyon ve devam ettiği sürece kimse bu konuda yorum yapamaz” diyen Sergey Tsivilev' “Çocuklarımızı kullandınız” diye cevap veren kadınların oğullarının savaşta hayatını kaybedip kaybetmediği ise bilinmiyor.

Rus yetkili annelerin sorularına cevap veremedi...

Rus toplumunda asker annelerinin özel bir yeri bulunuyor. 1980’lerde Sovyet Rusya’nın Afganistan’ı işgalinde de ilk karşı sesler o dönemki savaşa katılan askerlerin annelerinden çıkmıştı.

Ukrayna tarafından yakalanan Rus askerin videolarında bu askerlerin sorgulandığı anlar yer alıyor ve çoğunun topyekûn bir savaşa gittiklerinden bile haberdar olmadığı görülüyor. Birçok asker sıradan bir askeri tatbikata gittiğini sanarak cepheye sürülmüş ve üstelik bu askerlerin yeterli ekipman ve yiyeceğe sahip olmadığı da açıkça görülüyor.

Öte yandan dün Moskova’da gözaltına alınan savaş karşıtı protestocular 15 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Protesto alanlarından gelen görüntülerde polisin özellikle genç eylemcileri hedef aldığı ve gözaltı esnasında bu kişilere büyük bir şiddet uyguladığı görülüyor.

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Sibirya’nın Novosibirsk kentinde eylemlere katılan 36 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Alexey, İngiliz medyasına verdiği demeçte durumun korkutucu olduğunu ancak korkusuzca davranmak gerektiğini söylüyor. Alexey “Ukrayna’da şu an yaşananlar büyük bir felaket ve çok korkutucu” diyor.

Putin’in savaş söylemi giderek sertleşirken yeni çıkarılan yasalar göstericileri uzun süreli hapis cezası riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 15 yıla varan hapis cezasına sebep olabilecek yeni düzenlemeye göre protesto eylemlerine katılmak ‘Rusya’nın Ukrayna’daki emellerini saptırmak’ suçlamasıyla karşılaşmaya neden olacak.

DESTEK VEREN DE VAR

Moskova’daki Rus polislerinin sokaklardaki eylemlere katılan kişilerin telefonlarını alarak şüpheli mesajlar aradığı, muhalif Rus gazetecilerin gözaltına alındığı da bölgeden gelen haberler arasında.

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24 Şubat’tan beri devam eden savaş karşıtı gösterilerde eylemcilerin Ukrayna milli marşını da söylediği duyuldu.

Öte yandan Rusya çapınca devam eden protesto gösterileri kadar Putin ve savaş yanlısı eylemler de yapılıyor. Şehirlerde yolları kapatan araçlarla konvoylar oluşturan bu Putin yanlıları da araçlarının üzerine tıpkı tanklarda görüldüğü gibi ‘Z’ harfi çizerek savaşa desteklerini gösteriyor.