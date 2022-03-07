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Wall Street Journal'dan dikkat çeken iddia: Rusya, Ukrayna'da şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacak

#Rusya#Ukrayna#Suriye
Wall Street Journaldan dikkat çeken iddia: Rusya, Ukraynada şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacak

Rusya'nın işgali ile başlayan Ukrayna'daki savaş son hızıyla sürerken Wall Street Journal'dan (WSJ) dikkat çeken iddia geldi. WSJ, Rusya'nın Ukrayna'da şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacağını iddia etti.

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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna’daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin’in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu Suriyelilerin bir kısmının Ukrayna’ya götürülmek üzere Rusya’da bekletildiği bildiriliyor.

Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 dolar arasında maaş önerildiğini yazdı.

İş ilanında, Ukrayna’da güvenlik olarak çalışılacağı belirtiliyor.

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Kremlin’in, Suriye iç savaşı sırasında şehir çatışması tecrübesi kazanan bu savaşçılardan, bu alanda yararlanmak istediği yazılıyor.

Reuters haber ajansı Çeçenistan askerlerinin de Ukrayna'ya götürüldüğünü bildiriyordu.

Ukrayna saflarında savaşmak üzere de bir yabancı askerler birliği kurulmak istendiği biliniyor.

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Wall Street Journaldan dikkat çeken iddia: Rusya, Ukraynada şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacak

UKRAYNA: 20 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Öte yandan Ukrayna, Rusya ile savaşta Kiev saflarında savaşmak için 20 bin yabancı ülke vatandaşının gönüllü olduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 52 ülkeden 20 bin kişinin uluslararası lejyonda görev alacağını açıkladı.

Kuleba ayrıca, diğer ülkelerde yaşayan Ukraynalıları, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği için kampanya başlatmaya çağırdı.

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna lideri Zelenski dünyaya bir çağrıda bulunmuş ve milyonları 'uluslararası lejyon'a katılmaya davet etmişti.

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