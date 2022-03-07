Son dakika... Rusya 'dost olmayan ülkeler' listesini yayınladı

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'daki gelişmelerde.

Ülkedeki savaş 12'nci gününde. Bölge güne geçici ateşkesin ilanı ile uyanırken tüm gözler üçüncü barış görüşmelerinden çıkacak sonuçlarda.

Uluslararası toplumun Ukrayna'ya verdiği destek ise son sürat devam ediyor. Ülkeye askeri ve insani yardım devam ederken Rusya'ya yeni yaptırmaların getirilebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Moskova'ya uygulanan yaptırımlara Rusya'dan beklenen yanıt geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi resmiyet kazandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

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Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

Öte yandan ABD Moskova'ya yeni yaptırımlar hazırladığının sinyalini verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.

Baltık ülkelerini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken de bu yönde bir hazırlığın olduğunu doğruladı.