SON DAKİKA | Rusya - Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurdu

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Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde orduya verdiği emir ile başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi oldu. Ukrayna ordusu Rus tanklarının sınır geçtiğini açıklarken başta ABD olmak üzere dünyadan Rusya'ya tepki yağdı. Orduya 'düşmana maksimum zararı verin' emri veren Ukrayna lideri Zelenski halka da direniş çağrısında bulundu.

Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşı 2'nci gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

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15.33 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan kuşatıldığını açıkladı.

15.00 Rusya Devlet Başkanı Putin 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

13.56 Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı’yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim' dedi.

13.50 Kharkiv belediye başkanı duyuru yaparak halkı acilen metro istasyonlarına, bomba sığınaklarına ve bodrum katlarına gitmeye çağırdı.

13:45 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Hiç kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor. Ukrayna'da seçimlerin doğru şekilde yapılması istiyoruz." dedi.

13:35 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni bir yaptırım dalgasının hazırlandıklarını yaptıklarını açıkladı.

13.30: Ukrayna ordusu Rus birliklerinin ilerlemesini önleyebilmek için Kiev yakınındaki köprüleri havaya uçuruyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurarak Rus tanklarının konvoyunu durdurdu.

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12.07 Harkiv'de bomba sesleri duyuldu. Rus saldırısının devam ettiği bölgeden yayın yapan CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ' Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde' dedi.



11:09 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya daha çok destek sözü verdi.



11:04 Rus Ordusu Kiev'e ilerliyor. Bölgeden son gelen görüntülerde üstünde 'Z' işareti olan askeri araçlar görülüyor.

10:54: AFP Kiev'in kuzey bölgesinde çatışmalar yaşandığını duyurdu

10:46 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Putin'in 'Ukrayna'yı 'uluslar haritasından çıkarmak' istediğini söyled

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10.18 Ukrayna ordusu, başkent Kiev dışında Rus güçleriyle savaştığını söyledi.

10.08 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını 'barbarca' ve 'haksız' olarak nitelendirdi ve ülkesinin Kiev'e verdiği desteği yineledi.

10.04 Fransa Savunma Bakanı, 'Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme gibi bir isteği yok' dedi.

9.55 Associated Press'in haberine göre, ABD savunma bakanı Lloyd Austin, milletvekillerine bir telefon görüşmesinde Belarus'tan giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 32 km uzaklıkta olduğunu söyledi. Görüşmenin TSİ 02.30'da yapıldığı belirtiliyor.

09.07 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko bugünün en zor gün olabileceğini söyledi.

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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar ise Rus güçlerinin bu Kiev'in dışına girebileceğini belirtti. Malyar, 'Rus tanklarının bugün başkent Kiev'e saldırı başlatmasını bekliyoruz' dedi.

08.51 Ukrayna lideri Zelenski, 'Er ya da geç Rusya bizimle konuşmak zorunda kalacak, düşmanlıkları nasıl sonlandıracağımızı ve bu işgali nasıl durduracağımızı bize söylemek zorunda kalacak, konuşma ne kadar erken başlarsa kayıp o kadar az olacaktır' dedi.

Zelenski, 'Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında. Bu saldırıların amacı Ukrayna halkına baskı kurmaktır. Düşman hava kuvvetleri Kiev’in yerleşim yerlerinde geziyor. Bombardımanlar ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar 1941 yılını anımsatıyor' ifadelerini kullandı.

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Ulusa sesleniş konuşmasında Rus halkına da Rusça seslenen Zelenski, 'Sayın Rusya halkı biraz önce, bu gece kahramanlar şehri Kiev’de sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını söyledim. Bu olaylar 1941 yılını hatırlatıyor. Protestoya çıkanlara sesleniyorum. Biz sizi görüyoruz. Bu bizi duyduğunuz ve bize inandığınız anlamına gelir. Bizim için ve savaşa karşı mücadele edin. Yaşasın Ukrayna halkı, yaşasın ordu, yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullandı.

08.33 Ukrayna ordusu, Sumi kentinde Rus birlikleriyle çıkan çatışmanın görüntülerini yayımladı. Ukrayna ordusu tarafından kuzeydoğudaki Sumi kentinde Ukrayna ordusu ile Rus birlikleri arasında çıkan çatışmanın görüntülerini paylaşıldı.

08.27 Ukrayna: Zaporijya'daki sınır birliklerine roket atıldı

Ukrayna sınır birlikleri, güney doğudaki Zaporijya bölgesine Rus güçler tarafından yerel saatle 04.25'te roketlerle saldırıldığını söyledi.

Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu söylüyor.

8.24 Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski, Cuma sabahı erken saatlerde ulusal bir konuşmada Rus füze saldırılarına ilişkin çok sayıda raporu doğruladı,

08.15 ABD, Ukrayna'daki vatandaşları için yeni bir uyarı yayınladı. ABD'nin Kiev büyükelçiliği yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel kara ulaşım seçeneklerini kullanarak bunu yapmak güvenliyse derhal ayrılmalıdır' denildi.

07.57 Kiev'in Rus roketlerinin hedefi olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı' dedi.

06.47 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'in üzerinde Rus uçağı vurulduğunu duyurdu. Uçaktan düşen enkazın çarpması sonucu iki konut binasının yandığı yönünde haberler geliyor.

Yerel haberler, başkentte sivillerin yaşadığı dokuz katlı bir binanın da yandığını söylüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun olayda en az üç kişinin yaralandığı yönündeki ifadeleri de haberlerde yer alıyor.

LVIV'DE SİREN SESLERİ

07.52 Ukrayna'nın batısındaki Lviv bombalanıyor. Kentte siren sesleri duyuluyor.

06.40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Görüşmeyi yapmasının Putin’e ulaşamayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy tarafından talep edildiğini belirten Macron, Putin’den askeri operasyonları sonlandırmasını istediğini dile getirdi.

Brüksel’deki AB zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, görüşmenin “açık sözlü, direkt ve hızlı” olduğunu belirtti.

Macron ayrıca, Putin’den Zelenskiy ile de görüşmesini talep ettiğini ifade etti.

'KIEV'E 40 DAKİKADA 3 DÜZEİNE FÜZE ATILDI'

06.33 ABD'li senatör 'Kiev'e 40 dakika içinde üç düzine füze atıldığını biliyoruz' dedi. Halkın korunmak için metro istasyonlarına indiği belirtiliyor.

06.14 Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin 1986 yılında nükleer bir felaketin meydana geldiği Çernobil’in kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

05.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko "Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırılar yeniden başladı. İki güçlü patlama duydum" dedi.



05.15 ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

04.35 Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu. Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı. Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ediyor.

04.00 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi metroya sığındı. Amerikan Washington Post Gazetesi, peronlarda ve metroların içinde bekleyen insanların görüntülerini yayınladı.









01.56

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel enerji akışının sekteye uğramayacağını söyledi.

01.15 Zelenski, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenski’nin imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERİN ÜLKEDEN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK



00.30 Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

23.50 ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov’nın sınır dışı etti.

23.35 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2’ye çıkartıldığını açıkladı.

23.30 Ukrayna güçlerinin Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü yeniden sağladığı bildiriliyor.

23.15 AB liderleri Rusya'nın finans, enerji ve ulaşım sektörlerini yaptırım konusunda mutabakata vardı. AB ülkeleri ayrıca ithalat kontrolleri uygulayacak ve daha fazla Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil edecek.

22.45 Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere birçok kentte başlayan savaş karşıtı gösterilere Rus polisi müdahale ederek, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Bağımsız bir gözlemci grubu OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 göstericinin gözaltına alındığını öne sürdü. Gözaltına alınan bir gösterici, "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın" diye bağırdı.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

23.00 İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü aktarıldı. Ukrayna konusunu yakından takip ettiklerini kaydeden Reisi, gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ettiklerini aktardı. Reisi, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici. Tüm bu gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ediyoruz" dedi.



Putin ise, Ukrayna krizini Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Şu an yaşananlar Batılı ülkelerin birçok kez Rusya'nın güvenliğini tehdit etmelerine yönelik meşru bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

22.41 Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.

22.40 Birleşmiş Milletler Göç Ajansı Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Ukrayna için ciddi bir yerinden edilme durumu olduğunu açıkladı. Saltmarsh, şiddetten kaçan 100 bini aşkının kişinin Ukrayna içinde yer değiştirdiğini açıkladı.



22.16 ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pengaton) bir yetkili, Almanya'ya 7 bin ek asker gönderileceğini belirtti.

22.15 Fransız AFP haber ajansı Batılı bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Rusya'nın ilerleyen saatlerde tüm gücüyle başkent Kiev'e saldıracağını duyurdu. Gizlilik kaydıyla konuştuğu belirtilen yetkili, "Çok şey Ukraynalıların göstereceği direnişe bağlı olacak fakat Rusların ilerleyen saatlerde başkente çok büyük güç kullanmaya çalışacağından eminim" dedi.





22.10

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıkladı.

21.46 Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını açıkladı. Putin'in verdiği kararın sonuçlarına katlanacağını söyleyen Biden, ABD ve NATO'nun 5. Madde çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalacağını belirtti. Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkarıldığını belirten Biden, "Aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik" dedi. ABD lideri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nde yeni adımların da masaya geleceğini ifade etti.

21.45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya askeri harekât kararını neden aldığını aanlattı. Kremlin'den yapılan açıklama da şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, Kiev'in Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırgan eylemlerinin yanı sıra uzun yıllardır uygulanan, Minsk anlaşmalarını bozmaya dönük yıkıcı politika ile ilgili ilkesel değerlendirmelerini sundu. Bu koşullar altında ve ayrıca ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde, askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" ifadelerine yer verildi."

21.30 Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu. Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin, Rus seçkinleri ve aile üyeleri, Wagner Grubu ve büyük Rus bankalarının yer aldığını ifade edildi.



KANADA, UKRAYNALI MÜLTECİLERİ KABUL EDECEK

Trudeau hükümeti, Rusya’nın saldırılarından etkilenenler için acil seyahat belgeleri yayınladıklarını ve Kanada'ya gelmek isteyen Ukraynalılar için göçmenlik başvurularına öncelik verileceğini aktardı. Hükümet ayrıca, Kanada'da veya yurtdışında Ukrayna ile ilgili acil göçmenlik soruları olan herkes için yeni bir özel telefon hattı uygulaması başlatılacağını açıkladı.

20.45 ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah G7 ülkesi liderleriyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını görüşmek üzere buluştum ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketi ve diğer ekonomik tedbirleri alma konusunda hemfikir kaldık" ifadesini kullandı.





20.30 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Çernobil'in Rus güçlerince ele geçirildiğini açıkladı. Bu gelişmenin Avrupa güvenliği için bugün yaşanan en büyük tehlike olduğu ifade ediliyor. Çernobil'de nükleer atıkların tutulduğu depoların hasar görmesi sonucu buradaki radyoaktif maddelerin Avrupa'yı etkilemesinden endişe duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşçenko, "Depolama tesisleri zarar görürse radyoaktif bulut Ukrayna, Belarus ve Avrupa'yı kaplayabilir" dedi.



20.20 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusuna verilen tüm görevlerin ilk gün için başarıyla tamamlandığını açıkladı.

20.10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını açıkladı.



PUTİN: BİZE BAŞKA YOL BIRAKMADILAR

19.50: Rusya lideri Putin akşam saatlerinde Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Putin burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biz bir santim bile ileriye gitmedik. Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar. Ülkemizin varlığına yönelik bir risk konusuydu. Yaptırımlara hazırlıklıydık. Burada söylenen bir şeye tepki vermek istiyorum. Rusya, 'Dünyanın ekonomik bir parçası olacak' dendi. Şu anda parçası olduğumuz bir sistemi yok etmeyeceğiz."





19.45 ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ulus devletten başka bir ulus devlete bunun gibi bir şey yapıldığını görmedi" ifadesini kullandı.

UKRAYNALI BAKAN YARDIMCISINDAN "SİVİLLERE FÜZE ATILDI" İDDİASI

19.44 Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı. Dzheppar’ın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

19.31 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu. Gerashchenko, "Gostomel kentinde Kiev polisleri tarafından Ukraynalı kimliğine girmeye çalışan bir Rus sabotajcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ilk ifadesinde, yakınlarda ailesinin yaşadığını söyledi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda kimlik doğrulaması yapılamadı. Güvenlik güçleri sabotajcının üzerinde saldırı planları ve özel cihazlar ele geçirdi" ifadelerini kullandı.





19.30 Türk vatandaşı Okan Durmuş, CNN Türk ekranlarında Ukrayna'da yaşananları aktardı: Biz Oçakov bölgesinde yaşıyoruz. Sabah bombalanma sesleriyle uyandık. Bahçemize top mermisi düşünce evde kalmayı tercih edemedik. Şu anda Romanya sınırına geçiyoruz. Bu yol Odessa'dan Romanya'ya geçen yok. Bizden sonra askerler yollara barikat kuruyordu. Büyük ihtimalle sivillere geçiş izni vermeyecekler. Yollar çok dolu, insanlarda panik var. Şu anda bulunduğumuz istasyonda zor yakıt bulabildik. Bu uğradığımız 6 yada 7 istasyon. Canlı yayından 5 dakika sonra canlı yayın yaptığım yere top mermisi düştü. İnsanlığa sığar bir durum değil.



19.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ifade eden Zelenski, "AB’den Rusya’ya karşı ek sert yaptırım paketi geliyor. Tüm detayları Emmanuel Macron ile görüştük. Rusya’nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve saldırganı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.







18.55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki havaalanını ele geçirdiğini duyurdu.

18.51 Rus Sputnik yayın kuruluşu, Kremlin'in internet sitesinin çöktüğünü duyurdu.

18.50 Kiev'de mahsur kalan devlet memuru Cengiz Özdemiroğlu, CNN Türk ekranlarında Ukrayna'da yaşananları aktardı. Özdemiroğlu, "Hem hava sahasının kapanması ve havaalanlarının bombalanması nedeniyle burada kaldık. Sirenle bize haber veriyorlar, sığınağa iniyoruz. Şu an biraz daha sakin. Evinde sığınak olmayanlar metro istasyonlarına gidiyor" ifadelerini kullandı.

18.49 ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya işgalinin Ukrayna hükümetini görevden alma ve yerine Moskova müttefiki yeni bir liderlik getirme niyeti taşıdığını söyledi.

18.45 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkan Vekili, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'nın Ukrayna işgalini "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi.

18.40 Ukrayna lideri Zelenski, birçok Rus uçağı ve aracını yok ettiklerini fakat Ukrayna ordusundan da çok kayıp verildiğini, çok sayıda hava aracının ve zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.

18:35 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Savaş, 8 yıldır var. Rusya diplomatik ve siyasi tüm çabaları gösterdi. Bugün başlayan operasyon savaşın başlangıcı değil. Bu, savaşın felaket niteliğinde bir senaryoya evirilmesini önleme girişimi, elbette devam eden savaşın bitirilmesi de. Ukrayna’nın nükleer silahlarının olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Avrupa düşünmeli. Kiev’in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti. NATO’daki toplantılarda birilerinin bunları düşünmesi harika olurdu” dedi.





RUSYA: MÜZAKERE SÜRECİNİ BİTİREN TARAF ABD'DİR



Batılı ülkeler ile müzakerelerin sona ermesinde yine batılı ülkeleri suçlayan Zaharova, “ABD’nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir. Peki, Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre’den sonra bir sonraki turun Paris’te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığının ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzakerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu” diye konuştu.

18:30 Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin yeni nesil F-35 savaş uçaklarını Estonya ve Litvanya'ya konuşlandırdığını ve mevcut askerlerin görev süresini uzattığını açıkladı.

BAŞKENT KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

18.02: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan karar kapsamında bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi. Bu kararın, başkent sakinlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirten Ukrayna hükümeti, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşımanın hizmet vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda, metro istasyonlarının günün her saatinde sığınak olarak hizmet vereceği bildirilirken, Kiev halkının evlerine zamanında dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların, özellikle kritik altyapı şirketlerinin çalışanları olmak üzere şehir içinde sokağa çıkması gerektiği durumda yanlarında kimlik belgelerini bulundurmaları gerektiği ifade edildi.





17.50: Ukraynalı yetkililer, Çernobil nükleer santral alanının çevresinde çatışmalar olduğunu duyurdu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rus işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirmeye çalışıyor. Kuvvetlerimiz, 1986 trajedisi tekrarlanmasın diye canlarını veriyor dedi.

17.36: UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini 'şiddetle' kınadı.

17.18: Ukrayna Silahlı kuvvetler komutanı Valeriy Zaluzhny, Facebook'ta yayınlanan bir mesajda, 'Gostomel havaalanı için savaş devam ediyor' dedi.

17.13: Rus Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Avrupa ve ABD yaptırımlarına 'kısasa kısas' yanıt vereceğini duyurdu.

17.09: Türk iş insanına ait kargo gemisi vuruldu. Marshall Adaları bayraklı gemide can kaybı ya da yaralı yok.

Türk iş insanına ait gemide hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

17.02: Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki hava üssü için savaşın sürdüğünü söyledi.

17.01: Rusya, Ukrayna'da 11 havaalanı da dahil olmak üzere 70'ten fazla askeri hedefi imha ettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askeri helikopteri ve dört insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

16.55: 'Şu anda Putin, Avrupa'yı 1939'dan bu yana en karanlık dönemine sokuyor' diyen Ukrayna Dışişleri Bakanı,'Geçmişteki hataları tekrarlamayın. Şimdi Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayın, Ukrayna'ya askeri ve mali destekle yardım edin. Birlikte Rus Saldırısını durdurabiliriz' dedi.

BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK

16.59: ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden'in Ukrayna'daki son gelişmeleri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da topladığını söyledi. Biden'ın TSİ 20.00'da açıklama yapacağı belirtildi.

16.49: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'da aldığı tedbirlerin Rus halkının güvenliğini sağlamak için tasarlandığını söyledi.

TSİ 6.00'da televizyona çıkıp işgal emrini veren Putin, saldırının başlamasından sonra ilk defa kameraların karşısına çıktı. Pakistan Başbakanı İmran Han'ı ağırlayan Putin, konuğu ile el sıkıştı.

'Diyaloğa daime hazırız' mesajı veren Lavrov, 'Uluslararası hukuka ve sorumluluğa dönüş için hala bir şans var' dedi.

16.45: Almanya Şansölye Yardımcısı 'Rusya'yı uluslararası piyasalardan büyük ölçüde kapatacak sert yaptırımlar uygulayacağız' dedi.

16.44: Ukrayna ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki Vuhledar'da Rus havan mermisinin bir hastaneye isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında 6 doktorun olduğu belirtildi.

16.43: Rusya Savunma Bakanlığı Rus Su-25 jetinin pilotaj hatası nedeniyle düştüğünü duyurdu.

'BELARUS'TAN 4 FÜZE ATILDI'

16.39: Ukrayna: Belarus'tan 4 balistik füze atıldı.

16.18: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in müttefiklerini Rusya ile ilişkilerini kesmeye çağırdı

16.10: Rusya, Moskova'nın finansal piyasayı yaptırımlardan ve diğer 'tehditlerden' korumaya hazır olduğunu söyledi

16.09: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar 'Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti' dedi.

16.06: Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Ukrayna'daki özel operasyon savaşın başlangıcı değil, küresel savaşı durdurma girişimidir' denildi.

Rusya bugün gerçekleşebilecek protestoları önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nın çevresi metal bariyerlerle dolduruldu.

15.52: Belarus Savunma Bakanlığı, 'sabotaj gruplarının' olası sızmalarını önlemek için sınır savunmasını artırdığını duyurdu.

15.38: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Krizde Fransa Ukrayna'nın yanında' dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını 'Avrupa tarihinde dönüm noktası' olarak tanımlayan Macron, Rusya'ya yanıt verme sözü verdi.

Uluslararası ortak kararların alınacağını belirten Macron, 'Bu öğleden sonra G7'de, bu akşam Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde ve önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak NATO zirvesinde kararlar alacağız. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı hesap vermesini talep edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Macron, 'Başkan Putin, verdiği sözü bozarak, savaşı seçerek Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi' diye konuştu.

Fransa’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Macron, 'Bu sınavda Fransa, Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Ukrayna cumhurbaşkanının cesaretini ve kararlılığını selamlamak istiyorum' şeklinde konuştu.

15.35: Ukrayna: Kiev yakınlarında 2 Rus helikopteri düşürüldü.

15.15: Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti. Uçakta 14 personelin olduğu açıklandı.

NATO: UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME PLANI YOK

15.13: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok' dedi.

15.05: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Özgür, bağımsız bir Avrupa ülkesi kendi kaderini temin etmelidir. İngiltere de bu hakkın yanındadır' dedi.

'Rus askerlerine, ölecek Rus askerlerinin ailelerine sesleniyorum' diyen Johnson 'Utanç dolu bir yaşamdan, başınız önde gezmekten kaçının' ifadesini kullandı.

Rusya'nın Batı'dan 'büyük' ​​yeni yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Johnson Putin'i 'diktatör' Ukrayna işgalini ise 'iğrenç ve barbarca bir girişim' olarak nitelendirdi.

'RUS KUVVETLERİ KİEV BÖLGESİNE GİRDİ'

14.53: Ukrayna sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada 'Rus kuvvetleri Kiev bölgesine girdi' denildi.

Ukrayna sınır muhafızları, Rus kuvvetlerinin Perşembe günü Kiev bölgesinin kuzeyine girdiğini ve hükümet mevzilerine Grad füzeleriyle saldırı düzenlediğini söyledi.

Bölgedeki AFP muhabiri alçaktan uçan helikopterin şehre doğru uçtuğunu söyledi.

14.32: Ukrayna'nın Karadeniz liman kenti Odessa yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimden konuya ilişkin yapılan açıklamada ölenlerin 8'inin kadın olduğu ve enkaz kaldırma çalışmalarının hala devam ettiği bilgisine yer verildi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

14.06: 'Hiç kimse Ukrayna'nın işgal edilmesinden söz etmiyor' diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Putin, Ukrayna'dan ne beklediğini ortaya koydu, tarafsız statüsünü devam ettirmesini ve saldırı silahları konuşlandırmamasını istiyor' dedi.

Peskov sözlerine şöyle devam etti;

'İşgal ifadesi kabul edilemez, bizim istediğimiz Ukrayna'nın özgürleşmesi, Nazileri temizlemesi, operasyonumuz bu hedefleri başarmayı amaçlıyor.'

14.03: Rus Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna füze saldırısı Azak Denizi'ndeki 2 Rus sivil kargo gemisini vurdu. Ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

13.57: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Cuma günü NATO zirvesi düzenlenecek. Zirve video konferans şeklinde gerçekleştirilecek.

13.47: NATO elçileri, Ukrayna ve Rusya yakınlarındaki doğu kanadında hava, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirmeyi kabul etti.

13.44: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'mümkün olan en kısa sürede NATO zirvesi yapılsın' çağrısında bulundu.

13.30: Moldova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerekçe göstererek hava sahasını kapattığını söyledi

UKRAYNA DUYURDU: 2. FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

13:25 Ukrayna ordusundan yeni açıklama: İkinci füze saldırısı başladı.

13.18: Moldova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerekçe göstererek hava sahasını kapattığını söyledi.

13:15 Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu. CNN Türk yayınına katılan iş insanı Egemen Coşkun, Kiev'de yaşanan patlamayı anlattı. Coşkun, "Çok yakındaydım, sıçradım. Arkadaşlarım hemen 'eve gel' diye mesaj attılar. Bu kadar yakından hiç bomba sesi gelmemişti. Bu yayından sonra bağlanamayacağım. İnsanlar marketlerde son alışverişlerini yapıp çıkıyorlar. Bankamatiklerde kuyruklar var, sabah 5'ten beri marketler doluydu. Marketler de boşalmış durumda, alacak bir ürün de kalmadı. Biz Kiev merkezdeyiz şu an, aldığımız ürünler 2-3 gün boyunca bize yeter diye düşünüyoruz. Yollarda trafik de var."

12:59 İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki 'felaket' konusunda NATO liderlerinin acil toplantıya çağırdı

12:55 Rusya’nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

12:54 Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Almanya'nın siber saldırılar konusunda önlem aldığını belirterek, "Güvenlik yetkilileri, herhangi bir siber saldırıyı önlemek için koruyucu önlemleri artırdı ve ilgili kurumların farkındalığını artırdı" dedi.

12:50 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü ve onlarca yaralı olduğunu duyurdu.

Zelenski'nin yardımcısı 40'tan fazla Ukraynalı asker ve yaklaşık 10 sivilin öldüğünü doğruladı

'RUSYA İLE TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİMİZİ KESTİK'

12:48 Zelenski: Rusya ile tüm diplomatik ilişkimizi kestik

12:45 Rus Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 'Ukraynalı sivillerinin korkacak hiçbir şeyi olmadığı' söylendi

12:40 Almanya, Ukrayna'dan Polonya'ya mülteci akını olması durumunda yardımcı olacağını açıkladı



12.03: Belarus lideri Lukashenko, Ukrayna'daki 'tam ölçekli çatışmanın' müzakerelerle önlenebileceğini söyledi.

11.54: Litvanya Cumhurbaşkanı Olağanüstü Hal Bildirgesini İmzaladı

11.50: Ukrayna ülkenin doğusunda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamada 6 tane de Rus uçağının düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Silahlı Kuvvetler Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Shchastya kontrol altında. 50 Rus işgalci öldürüldü. Kramatorsk bölgesinde bir Rus uçağı daha imha edildi. Bununla birlikte imha edilen uçak sayısı altıya yükseldi' denildi.

11.44: Ukrayna lideri orduya 'düşmana maksimum zarar verin' talimatı verdi

11.36: Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden sınırı geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Rus tankları sıra halinde Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche’den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor.” denildi.

ELİ SİLAH TUTAN HERKES CEPHEYE ÇAĞRILDI

11.35: Ukrayna Savunma Bakanı, eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı.

11.30: Belarus lideri Ukrayna'daki askeri operasyonda ordusunun yer almadığını açıkladı.

11.10: Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko 'Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun' dedi.

10.58: Çin'den yapılan açıklamada 'Çin ABD'nin aksine, herhangi bir çatışmada savaşan taraflara asla silah sağlamayacak' ifadesine yer verildi.

10.57: Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında 'Ukrayna kentlerine saldırı düzenlemiyoruz' denildi.

10.32: Ukrayna Rus saldırısında en az 8 can kaybı yaşandığını duyurdu. Saldırılarda 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.





09.48: Belarus lideri Lukaşenko, ordu kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenledi

09.46: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

09.44: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı 'Bombardımanlar Ukrayna geneline yayılmış durumda, Kiev Bölgesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı' dedi.

09.41: Ukrayna lideri Zelenski, 'Liderlerle görüşmelere devam ediyorum. Katar Emiri'nden destek aldık' dedi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

09.40: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

09.20: Polonya Perşembe günü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı başlatmasının ardından NATO'dan, bir üyenin tehdit edilmesi durumunda acil istişare çağrısında bulunan 4. Maddeyi etkinleştirmesini istedi. Polonya hükümet sözcüsü Piotr Mueller, Polonya'nın NATO'nun merkezinin bulunduğu Brüksel'deki büyükelçisinin "bir grup müttefikle birlikte NATO genel sekreterine bir talepte bulunduğunu" söyledi.

09.19: Ukrayna Parlamentosu Sıkıyönetim Bildirgesi'ni oyladı.

09.18: Ukrayna lideri Zelenski, dünyanın 'Rusya'yı barışa zorlaması gerektiğini' söyledi. ABD, AB, İngiltere, Almanya ve Polonya liderleriyle görüşen Zelenski, 'Putin karşıtı bir koalisyon kuruyoruz' dedi.

Ukrayna'da halkın ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

09.16: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

09.09: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.04: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından Rus savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

UKRAYNA: 5 UÇAK 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜK

08.48: Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya'ya ait 5 uçağı ve 1 helikopteri düşürüldüğünü duyurdu.

08.44: ABD Dışişleri Bakanı, Pentagon Başkanı NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna'yı görüştü.

08.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'da, halkın panik içinde marketlere akın ettiği bildiriliyor.

08.41: Ukrayna lideri Zelenski, 'Mümkünse lütfen evde kalın. Çalışıyoruz. Ordu çalışıyor, Ukrayna'nın tüm güvenlik ve savunma sektörü çalışıyor. Ben, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ve Bakanlar Kurulu, Bakanlar sizinle sürekli temas halinde olacak. Yakında tekrar temasa geçeceğim. Panik yapmayın, güçlüyüz, her şeye hazırız, herkesi yeneceğiz' dedi.

'SINIR BİRLİKLERİMİZ SALDIRI ALTINDA'

08.29: Ukrayna, ülkenin Rusya ve Belarus sınırı boyunca saldırı altında olduğunu duyurdu. Açıklamada 'Sınır birliklerimize top, ağır ekipmanlar ve hafif silahlarla saldırıldı' denildi.

'Düşman sabotaj ve keşif gruplarının çalışmaları da kayıtlara geçti' denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Sınır birliklerine, sınır müfrezelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla gerçekleştiriliyor.'

Rus saldırısı altındaki Ukrayna'da halkın diz çöküp dua ettiği anlar kameralara yansıdı.

08.11: NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak. Toplantının ardından TSİ 14.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklama yapması bekleniyor.

07.58: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 'Ordu Ukrayna'yı savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak' dedi.

08.00: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri altyapısını hassas silahlarla hedef aldığını söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri havaalanları ve havacılığı yüksek hassasiyetli silahlarla devre dışı bırakılıyor.'

Bölgedeki AFP muhabiri, Kiev'de pek çok kişinin saldırı sonrası metro istasyonlarına yöneldiğini duyurdu.

07.48. Ukrayna lideri Zelenski, 'Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız' dedi.

Zelenki, Rusya'nın ülkesinin askeri altyapısına ve sınır muhafızlarına saldırdığını belirtti. Ukrayna lideri ancak vatandaşları panik yapmamaya çağırdı ve zafer sözü verdi.

Gözden Kaçmasın Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama Haberi görüntüle

07.47: ABD Başkanı Biden ve Zelenski telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı açıklandı.

07.37: Ukrayna lideri Zelenski, 'Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız' dedi.

07.20: NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg, Rusya'nın saldırısını görüşmek üzere NATO ülkeleriyle bir araya geleceklerini açıkladı

07.10: Ukrayna Sivil Havacılık Kurumu, Ukrayna hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

Kiev'de halk kentten ayrılmaya çalışıyor.

07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.

07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.

'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.

06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabahın erken saatlerinde Belaruslu meslektaşına telefon ederek Moskova'nın kararını bildirdiği öğrenildi.

PUTİN'DEN OPERASYON EMRİ

06.00:Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri operasyon kararı aldı.

Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

'DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK'

Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi.

Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı.

Donbass'taki Ukrayna silahlı güçlerine seslenen Putin şu ifadeleri kullandı;

'Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.

02:25 Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.

01:55: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı. Zelenski, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenski, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenski konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı. Ukrayna’nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, “Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz” şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenski konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:

"Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

01:50 Fransa vatandaşlarına Ukrayna'yı gecikmeksizin terk etme çağrısında bulundu.

00:05 Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde çok fazla kan akacağını açıkladı.

00:02 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya savaşmak için ABD askeri göndermemekte kararlı olduğunu açıkladı.

00:00 Kremlin, Donbas'taki Ukraynalı ayrılıkçıların Kiev Yönetimi'ne karşı Rusya'dan yardım istediğini açıkladı.