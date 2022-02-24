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Son dakika: Rusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

#RUSYA#Ukrayna#Biden
Son dakika: Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklama

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'dan operasyon emrinden sonra ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri operasyon kararı aldı.

Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur” dedi.

“ABD ile müttefiklerinin birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini” belirten Biden, “Tüm dünyanın Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkı için dua ettiğini” söyledi.

"Dünya Rusya'yı yaşanacaklardan sorumlu tutacaktır." diyen Biden gelişmeleri Beyaz Saray'dan takip edeceğini ve Ulusal Güvenlik Ekibi'nden düzenli olarak gelişmeleri alacağını ifade ederken G7 liderleriyle acil bir görüşme yapacağını ve ABD halkına sesleneceği bir konuşma yapacağını da duyurdu.

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"Rusya'nın Ukrayna'ya ve küresel barış ve güvenliğe karşı gösterdiği yersiz saldırganlığı ve bunun sonuçlarını NATO ve müttefikleriyle de görüşüp birliğe yöneltilen bu saldırıya güçlü ve birlik içinde bir karşılık vereceğiz. Bu gece Jill ve benim dualarım Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanlarıyla beraber." diyen Biden Rusya'ya verilecek sert karşılığın da fitilini böylelikle ateşlemiş oldu.

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