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Son dakika... AB ve NATO'dan ortak açıklama: Rusya'dan hesap soracağız!

#NATO#AB#RUSYA
Son dakika... AB ve NATOdan ortak açıklama: Rusyadan hesap soracağız

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptıkları ortak basın toplantısın 'Rusya'da hesap soracağız. Potansiyel göç krizine de hazırlandık, Avrupa'da barışı koruyacağız. ' ifadelerini kullandı.

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NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan son gelişmeler sonrası kameralar karşısına geçti.

GÖÇ KRİZİNE HAZIRLANDIK

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen burada  yaptığı açıklamada, "En iyisini umuyoruz ama en kötüsüne de hazırlıklı olduk. Kendimizi siber alanda kuvvetlendirdik. Potansiyel göç krizine de hazırlandık. sınırdaki devletler acil durum planlarını devreye soktu, mültecileri ağırlayabilirler. yurtdışından gelenler için insani destek sağlıyoruz. Finansal desteği de arttıracağız Ukrayna'ya. Umuyoruz ki olabildiğince az mülteci olacak ama hazırız, her yere de gelebilirler." ifadelerini kullandı. 

SORUMLU OLAN BİR ÜLKE VAR, O DA RUSYA

Stoltenberg ise " Burada sorumlu olan bir ülke var, o da Rusya'dır. Diplomasi yolunu önerdik. En kötü ihtimale de hazırlandık, şu anda bunu yaşıyoruz. Tek sorumlu Rusya'dır." dedi.

UKRAUNA'YA DESTEK MESAJLARI

Tekrardan söz alan Leyen,  "Ukrayna hatırı sayılır yol aldı üyelik konusunda. AB'ye çok yaklaştı bizim gözümüzde. Serbest Ticaret Anlaşmamız var Ukrayna ile. Ayrıcalıklı erişim sağlıyor Avrupa pazarına. Finansal destek veriyoruz. Stratejik yatırımlar da yapıyoruz Ukrayna'ya. Enerji güvenliğini garanti edebilecek düzeydeyiz Ukrayna'nın. Ukrayna elektrik şebekesini şu anda Rusya'dan ayırıyor. Zorluk çıkması durumunda desteklemeye hazırız" dedi.

 "Her ulusun kendi yolunu tayin etme hakkı vardır, Ukrayna'yı destekliyoruz bu konuda." diyen Stoltenberg ise  "Rusya'nın burada Ukrayna'ya saldırma, şiddet uygulama hakları yok. Bu bir bahane değil hiçbir şekilde askeri güç kullanmak için. Rusya gibi büyük güçler askeri güç kullanarak başka ülkeleri işgal edemez. Biz AB'ye katılmalarını istiyoruz. Son yıllarda çok çalıştık, tüm bağlarımızı güçlendiriyoruz Ukrayna ile. Bu akşam konuşacağız bunları, ne yapabiliriz diye değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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