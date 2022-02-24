Son dakika... Ukrayna'nın Kiev kentine büyük bombardıman! Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlinden açıklama: Operasyon suresini Putin belirleyecekRusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlin'den açıklama: 'Operasyon suresini Putin belirleyecek'#Rusya
NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!#RUSYA
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Kievde büyük bombardıman Canlı yayına yansıdıKiev'de büyük bombardıman! Canlı yayına yansıdı#Ukrayna
Ukraynadan dumanlar yükseliyor Korkutan görüntüler...Ukrayna'dan dumanlar yükseliyor! Korkutan görüntüler...#Rusya
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadıOrjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı#Ekspertiz
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü türkücü Güler Işıkın zor günleri...Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Güler Işık'ın zor günleri...#Güler Işık
Meghan beni çıplak gördü ve dalga geçtiMeghan beni çıplak gördü ve dalga geçti#Meghan Markle
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Ukrayna'nın Kiev kentine büyük bombardıman! Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor

#Ukrayna#Kiev#Rusya

Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Türk öğrenci Oğuz Dere, CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı. Dere, "Saat 4 gibi başladı bomba sesleri, saat 7'ye kadar devam etti. Sesler şu anda çok daha yoğunlaştı" dedi. Dere yaşananları anlatırken Kiev'deki patlama sesleri yayına yansıdı.

Haberin Devamı

Kiev'de yaşayan Türk öğrenci Oğuz Dere, CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlatırken patlama sesleri duyuldu.

İşte Dere'nin Kiev'den aktardıkları...

Şu anda herkes çok korkuyor. Çok risk altındayız, bombalar patlamaya başladı, herkes şok oldu. biz böyle bir şey beklemiyorduk. Binanın altında bir sığınak var, oraya gideceğiz.

Gözden Kaçmasın

Kremlinden açıklama: Operasyon süresini Putin belirleyecekKremlin'den açıklama: 'Operasyon süresini Putin belirleyecek'Haberi Görüntüle

"SESLER ŞU ANDA ÇOK DAHA YOĞUNLAŞTI"

Saat 4 gibi başladı bomba sesleri, saat 7'ye kadar devam etti. Sesler şu anda çok daha yoğunlaştı.

Son dakika... Ukraynanın Kiev kentine büyük bombardıman Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor

"MARKETLERDE ÜRÜNLER TÜKENDİ"

Benim bulunduğum bölgede marketlerde bulgur, makarnalar, ürünler bitmişti. Eczanelerin birçoğu çalışmıyor. Aslında korkuyoruz şu an.

Gözden Kaçmasın

NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!Haberi Görüntüle

"ACİLEN YAYINI TERK ETMEM GEREKİYOR"

Haberin Devamı

Ukraynalılar da çok kötü hissediyor, acilen yayını terk etmem gerekiyor.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama: Rusyanın harekatı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama: Rusya'nın harekatı kabul edilemezHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Kiev#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna