Son dakika... Ukrayna'nın Kiev kentine büyük bombardıman! Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor

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Kiev'de yaşayan Türk öğrenci Oğuz Dere, CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlatırken patlama sesleri duyuldu.

İşte Dere'nin Kiev'den aktardıkları...

Şu anda herkes çok korkuyor. Çok risk altındayız, bombalar patlamaya başladı, herkes şok oldu. biz böyle bir şey beklemiyorduk. Binanın altında bir sığınak var, oraya gideceğiz.

"SESLER ŞU ANDA ÇOK DAHA YOĞUNLAŞTI"

Saat 4 gibi başladı bomba sesleri, saat 7'ye kadar devam etti. Sesler şu anda çok daha yoğunlaştı.

"MARKETLERDE ÜRÜNLER TÜKENDİ"

Benim bulunduğum bölgede marketlerde bulgur, makarnalar, ürünler bitmişti. Eczanelerin birçoğu çalışmıyor. Aslında korkuyoruz şu an.

"ACİLEN YAYINI TERK ETMEM GEREKİYOR"

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Ukraynalılar da çok kötü hissediyor, acilen yayını terk etmem gerekiyor.