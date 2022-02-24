Son dakika... Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in asker harekat kararının ardından Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Zelenkiy, Rusya'nın ülkesinin askeri altyapısına ve sınır muhafızlarına saldırdığını belirtti. Ukrayna lideri ancak vatandaşları panik yapmamaya çağırdı ve zafer sözü verdi.

Ukrayna'da Rus saldırısı sonrası sıkıyönetim ilan edildi.

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR'DAN AÇIKLAMA: KARŞILIKLI ATEŞLER DEVAM EDİYOR

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, TRT Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bodnar, "Şu an karşılıklı ateşler devam ediyor. Farklı yerlerden gelen bilgilere göre özellikle Ukrayna sınırını geçme girişimleri de söz konusu. Ukrayna'nın farklı şehirlerine kendi askerlerini uçaktan indirme söz konusu olabilir" dedi.

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İşte Bodnar'ın açıklamaları...

Rusya farklı yönlerden Ukrayna'ya karşı saldırıya geçti. Şu an barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Bu bağlamda uluslararası toplumun desteği son derece önemli.

Dost Türk halkına, Rusya'nın başlatmış olduğu bu savaşta bize yardım etme çağrısında bulunuyoruz. Artık açıklama zamanı bitti, harekete geçme zamanı. Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanmasını rica ediyoruz. Rusya'nın saldırganlığını önlemek için mümkün olan her aracın kullanılmasını istiyoruz. Ukrayna'ya mümkün olan tüm askeri, insani ve mali desteğin verilmesini istiyoruz.

Ukrayna Silahlı kuvvetleri saldırıya karşı koyuyorlar ve devletimizi koruyacaklar. Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi. Biz hazırız ve kendimizi savunacağız.

"KARŞILIKLI ATEŞLER DEVAM EDİYOR"

Şu an karşılıklı ateşler devam ediyor. Farklı yerlerden gelen bilgilere göre özellikle Ukrayna sınırını geçme girişimleri de söz konusu. Ukrayna'nın farklı şehirlerine kendi askerlerini uçaktan indirme söz konusu olabilir. Aynı zamanda Kırım ile olan kontrol noktasında işgal altında bulunan diğer bölgelerde de saldırıya uğradığı öğrenildi.