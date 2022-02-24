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Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte para piyasalarında da hareketlenmeler görülmeye başlandı. Altın tarafında güçlü yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla birlikte 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi.

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Tüm dünyanın merakla izledi Rusya-Ukrayna krizinde bombalar patlamaya başladı. Harekatın başlamasıyla birlikte piyasalar tepki vermeye başladı. Rusya, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ukrayna’ya harekata başladı. Harekatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu. Donbas’ta başlayan operasyon Kiev’e kadar uzandı. Rusya’nın Ukrayna’daki bazı askeri havaalanlarını bombaladığı da gelen haberler arasında yer aldı.

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

Saldırının ardından ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri yüzde 1,896 seviyesine geriledi.

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PİYASALARDAN SERT TEPKİ

Rusya’nın saldırıya başlamasıyla birlikte ilk tepkiyi altın verdi. Ons altın fiyatları 1931.2 dolara kadar yükseldi. Ons altın güne 1909 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1907 dolar, en yüksek de 1931 dolar seviyesi görüldü. Saat 06:35 itibarıyla ons altın 1930 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 859 lira seviyesini gördü. Saat 06:35 itibarıyla 857.9 liradan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Petrol fiyatları da savaştan olumsuz etkilendi. Brent petrol yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 97 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ

Kripto para birimleri de sert gerileme gösterdi. Bitcoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 35 bin 320 dolar, Ethereum yüzde 8’e yakın düşüşle 2 bin 427 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.

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