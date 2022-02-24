Son dakika... Putin operasyon emrini verdi! Ukrayna'dan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Putin'in sabaha karşı yaptığı açıklaması sonrası başlayan operasyon Ukrayna'da hareketli saatler başladı.
Sabahın ilk ışıklarında sakin olan Kiev'de operasyondan kararından sonra patlama sesleri duyulmaya başlandı.
Kiev caddelerinde polis arabaları devriye gezerken, kentin her yerinde sirenler duyuluyor.
Sivil halk kaçmaya başlarken metrolarda ve otoyollarda yoğunluklar gözlendi.
Şehirden gelen son görüntülerde trafiğin adeta kilit olduğu görülüyor.
Ülkedeki tek kuyruk trafikte yaşanmıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Ukraynalıların ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
Banka kuyruğunda bekleyen insanlar böyle görüntülendi.
ATM kuyruklarının bir benzeri de benzin istasyonlarının önünde yaşandı. Sievierodonetsk bölgesindeki benzin istasyonunda insanlar yakıt için kuyruğa girdi.
Ayrıca, Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'da, halkın panik içinde marketlere akın ettiği bildiriliyor.
Lugansk bölgesi Sievierodonetsk'te sivillerin tahliye edilmesi için otobüsler kaldırılıyor.
Ailelerin sabahın ilk ışıkları ile gelen haber sonrası bölgeyi terk ettiği öğrenildi.
Doğu Ukrayna'daki, Lugansk bölgesinde insanların arabalarına eşyalarını yükleyerek bölgeden ayrılmaya çalıştığı görülüyor.
Normal hayatın adeta durduğu şehrin her köşesinde ellerinde bavullarla bölgeden ayrılmaya çalışan siviller var.
Metrolardaki yoğunluk aynı şekilde tren istasyonlarında da görüldü.
Öte yandan bazı Ukraynalıların önceden hazırlanan sığınaklara geçtiği öğrenildi
Yerel sakinler, Ukrayna'nın Kiev kentindeki bir sığınaktaki haberleri mobil cihazlarından takip ediyor.
Kiev'de metro istasyonunda elinde bavul ve çantalarla genç bir çift.
Korku içindeki halkın sokakta dua ettiği görüntüler...
Ukrayna'nın elindeki bölge ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların elindeki bölge arasındaki şarapnel hasarlı bir ev
Kiev'deki bir sokakta top mermisinin kalıntıları görülüyor
Kiev'de bir top mermisinin kalıntılarının etrafındaki kordonla çevrili alanın arkasında duran insanlar
Bölgeden gelen son görüntüler dikkat çekici...
Rus lider Putin’in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.
Patlamaların olduğu yerlerden yükselen siyah dumanlar kent merkezinden görülüyor
Ukrayna'daki top ateşi sırasında bölgedeki halk Kramatorsk otelinin bodrum katına sığındı.
Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen bombalamaların ardından bir adam elindeki battaniye ile yerdeki cesedin üzerini kapatıyor
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Chuguiv kasabasında meydana gelen bombalı saldırıların ardından başlayan yangın
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