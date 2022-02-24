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Son dakika... Putin operasyon emrini verdi! Ukrayna'dan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

#Rusya#Ukrayna#Kiev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi. Kiev'de siren sesleri duyulurken halk bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Ajanslara düşen görüntülerde, ATM önlerinde ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştuğu ve halkın sokaklarda dua ettiği görüldü. İşte Ukrayna'dan gelen ilk görüntüler...

1/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Putin'in sabaha karşı yaptığı açıklaması sonrası başlayan operasyon Ukrayna'da hareketli saatler başladı.

2/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Sabahın ilk ışıklarında sakin olan Kiev'de operasyondan kararından sonra patlama sesleri duyulmaya başlandı.

3/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Kiev caddelerinde polis arabaları devriye gezerken, kentin her yerinde sirenler duyuluyor.

4/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Sivil halk kaçmaya başlarken metrolarda ve otoyollarda yoğunluklar gözlendi.

5/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Şehirden gelen son görüntülerde trafiğin adeta kilit olduğu görülüyor.

6/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ülkedeki tek kuyruk trafikte yaşanmıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Ukraynalıların ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

7/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Banka kuyruğunda bekleyen insanlar böyle görüntülendi.

8/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

ATM kuyruklarının bir benzeri de benzin istasyonlarının önünde yaşandı. Sievierodonetsk bölgesindeki benzin istasyonunda insanlar yakıt için kuyruğa girdi.

9/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ayrıca, Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'da, halkın panik içinde marketlere akın ettiği bildiriliyor.

10/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Lugansk bölgesi Sievierodonetsk'te sivillerin tahliye edilmesi için otobüsler kaldırılıyor.

11/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ailelerin sabahın ilk ışıkları ile gelen haber sonrası bölgeyi terk ettiği öğrenildi.

12/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Doğu Ukrayna'daki, Lugansk bölgesinde insanların arabalarına eşyalarını yükleyerek bölgeden ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

13/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Normal hayatın adeta durduğu şehrin her köşesinde ellerinde bavullarla bölgeden ayrılmaya çalışan siviller var.

14/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Metrolardaki yoğunluk aynı şekilde tren istasyonlarında da görüldü.

15/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Öte yandan bazı Ukraynalıların önceden hazırlanan sığınaklara geçtiği öğrenildi

16/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Yerel sakinler, Ukrayna'nın Kiev kentindeki bir sığınaktaki haberleri mobil cihazlarından takip ediyor.

17/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Kiev'de metro istasyonunda elinde bavul ve çantalarla genç bir çift.

18/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Korku içindeki halkın sokakta dua ettiği görüntüler...

19/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ukrayna'nın elindeki bölge ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların elindeki bölge arasındaki şarapnel hasarlı bir ev

20/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Kiev'deki bir sokakta top mermisinin kalıntıları görülüyor

21/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Kiev'de bir top mermisinin kalıntılarının etrafındaki kordonla çevrili alanın arkasında duran insanlar

22/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Bölgeden gelen son görüntüler dikkat çekici...

23/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Rus lider Putin’in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

24/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Patlamaların olduğu yerlerden yükselen siyah dumanlar kent merkezinden görülüyor

25/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ukrayna'daki top ateşi sırasında bölgedeki halk Kramatorsk otelinin bodrum katına sığındı.

26/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen bombalamaların ardından bir adam elindeki battaniye ile yerdeki cesedin üzerini kapatıyor

27/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen bombalı saldırıların ardından itfaiye ekipleri bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışıyor

28/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Chuguiv kasabasında meydana gelen bombalı saldırıların ardından başlayan yangın

29/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...

Kiev, Ukrayna'da Rus bombardımanından sonra binadaki kırık camlar...

30/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
31/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
32/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
33/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
34/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
35/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
36/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
37/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
38/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
39/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
40/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
41/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
42/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
43/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
44/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
45/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
46/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
47/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
48/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
49/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
50/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
51/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
52/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
53/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
54/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
55/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
56/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
57/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
58/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
59/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
60/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
61/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
62/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
63/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
64/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
65/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
66/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
67/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
68/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
69/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
70/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
71/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
72/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
73/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
74/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
75/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
76/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
77/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
78/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
79/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
80/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
81/81Son dakika... Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler... Halk bölgeyi terk ediyor...
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#Rusya#Ukrayna#Kiev