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Son dakika... Mariupol kentinde son durum görüntülendi! Hayalet şehre döndü

#Ukrayna#Rusya#Savaş
Son dakika... Mariupol kentinde son durum görüntülendi Hayalet şehre döndü

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 2. gününe girerken kritik öneme sahip Mariupol kentinde son durum görüntülendi. Marketlerde ürünler tükenirken, banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yerleşim yerlerine yönelik saldırılar nedeniyle kent adeta hayalet şehre döndü.

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Rusya-Ukrayna savaşında ikinci güne girilirken TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler, kritik öneme sahip Mariupol kentindeki son durumu aktardı.

İşte Damla Bürçeler'in canlı yayında anlattıkları...

100 bin grivna ile sınırlandırıldı para çekme durumu. birçok bankamatiğin sistemi çöktü, petrol için sıra bekledik biz de saatlerce, para çekmek için birçok bankamatiğe uğradığımızda sistemlerin çöktüğünü gördük. Saldırılar sonrası Mariupol kentinde insanlar paralarını çekmeye, marketlere akın etmeye devam ediyorlar.

Son dakika... Mariupol kentinde son durum görüntülendi Hayalet şehre döndü

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"RUS ASKERLERİ BİRÇOK NOKTADAN GİRİŞ YAPTI"

Kimileri sınır köylerinden kaçıp Mariupol kent merkezine geldiler. 2014'ten bu yana insanlar bu çatışmalarla karşı karşıyalar zaten. Şimdi yeniden ateş altında Mariupol kent merkezi. Rus askerleri birçok noktadan Ukrayna'ya giriş yapmış durumda. Mariupol önemli bir kent Ukrayna için.

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Son dakika... Mariupol kentinde son durum görüntülendi Hayalet şehre döndü

HAYALET KENTE DÖNÜŞTÜ

Şu anda dünden beri yaşanan saldırılar sonrasında hayalet kent gibi desek abartmış olmayız. Füze atışları çok sayıda yerleşim yerine isabet etti ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok fazla yaralı var. Marketlere ve bir okula da isabet etti o atışlar.

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"ÇATIŞMALAR YERLEŞİM ALANLARINA GELDİ"

Çatışmalar yerleşim yerlerine de sirayet etmiş durumda. Olağanüstü hal durumu var, sokağa çıkma yasağı başladı.

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