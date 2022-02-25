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Yılan Adası'nda çatışma: Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar! Son sözleri ortaya çıktı

#RUSYA#Ukrayna#Yılan Adası
Yılan Adasında çatışma: Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar Son sözleri ortaya çıktı

Yılan Adası’ndaki Ukraynalı muhafızlara 'Teslim olun' çağrısı yapan Rus savaş gemisi hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ukraynalı askerler teslim olmayı reddederek Rus askerlerine 'Defolun gidin' dedi. Savaş gemisi, muhafızların tepkisi sonrası adaya bomba yağdırdı. Çatışma anının ses kayıtları bugün ortaya çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski askerlerin kahramanca can verdiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı bugün de devam ederken, bu sabah da Kiev'den patlama sesleri gelmeye devam etti.

Dün Karadeniz’deki Yılan Adası’nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşanmıştı. Bugün o çatışmaya ilişkin, ses kayıtları ve yürek burkan bir ortaya çıktı.

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RUSLAR SİLAHLARI BIRAKIP TESLİM OLMALARINI İSTEDİ

Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.

Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, “Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.

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RUSYA BOMBA YAĞDIRDI: HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukraynalı askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra Rus askerleri önce savaş gemisi daha sonra da savaş uçakları ile 42 dönümlük adayı bomba yağmuruna tuttu. Bombardıman sonrası adadaki askerlerin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adanın şu anda Rus güçleri tarafından işgal edildiğine inanılıyor.

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ZELENSKİ: ADAYI KAHRAMANCA SAVUNDULAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün yaptığı açıklamada, 13 sınır muhafızının adayı kahramanca savunduklarını ve 'Ukrayna Kahramanı Madalyası' alacaklarını söyledi.

Zelenski “ Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın” ifadelerini kullandı.


SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düştü. Ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyuluyor.


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SALDIRI ANINDA VİDEO ÇEKMİŞ

Öte yandan muhafızlardan biri saldırının yapıldığı anlarda video kaydı yapıyordu. Bugün ortaya çıkan görüntülerde muhafızın kafasında kaskı ile açık havada durduğu görülüyor. Aniden gelen silah ve patlama sesleri sonrası asker yere düşüyor ve kayıt kesiliyor.

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Romanya sınırına çok yakın bir noktada olan Yılan adası geçmişte Ukrayna ve Romanya arasında hararetli tartışmalara neden olmuştu.

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