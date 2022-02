Yılan Adası'nda çatışma: Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar! Son sözleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı bugün de devam ederken, bu sabah da Kiev'den patlama sesleri gelmeye devam etti.

Dün Karadeniz’deki Yılan Adası’nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşanmıştı. Bugün o çatışmaya ilişkin, ses kayıtları ve yürek burkan bir ortaya çıktı.



RUSLAR SİLAHLARI BIRAKIP TESLİM OLMALARINI İSTEDİ



Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.

Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, “Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.

Haberin Devamı

RUSYA BOMBA YAĞDIRDI: HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukraynalı askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra Rus askerleri önce savaş gemisi daha sonra da savaş uçakları ile 42 dönümlük adayı bomba yağmuruna tuttu. Bombardıman sonrası adadaki askerlerin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adanın şu anda Rus güçleri tarafından işgal edildiğine inanılıyor.



ZELENSKİ: ADAYI KAHRAMANCA SAVUNDULAR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün yaptığı açıklamada, 13 sınır muhafızının adayı kahramanca savunduklarını ve 'Ukrayna Kahramanı Madalyası' alacaklarını söyledi.

Zelenski “ Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın” ifadelerini kullandı.



last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022



SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düştü. Ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyuluyor.



Ukrainian soldier deployed on Snake Island live streamed the moment a Russian warship opened fire on the Island.



13 soldiers died in the attack. pic.twitter.com/FDe92rYYVR — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 24, 2022



Haberin Devamı

SALDIRI ANINDA VİDEO ÇEKMİŞ

Öte yandan muhafızlardan biri saldırının yapıldığı anlarda video kaydı yapıyordu. Bugün ortaya çıkan görüntülerde muhafızın kafasında kaskı ile açık havada durduğu görülüyor. Aniden gelen silah ve patlama sesleri sonrası asker yere düşüyor ve kayıt kesiliyor.

Gözden Kaçmasın Yılan adası nerede? Yılan adası harita üzerindeki konumu Haberi görüntüle

Romanya sınırına çok yakın bir noktada olan Yılan adası geçmişte Ukrayna ve Romanya arasında hararetli tartışmalara neden olmuştu.