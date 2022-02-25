Son dakika: Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Ukrayna tüm dünyaya duyurdu! Kritik bölge el değiştirdi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Antonov Havaalanı 2 gündür Rus ve Ukrayna birliklerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Rusya'nın Kiev'e daha fazla asker ve askeri teçhizat getirmesi için hayati öneme sahip olarak gördüğü havaalanı bir kez daha Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Ukrayna hükümeti havaalanını geri aldıklarını ve Rus özel harekat birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.

Ukrayna yönetimi dün günü yerel saatle 20.00 civarında havalimanındaki kontrolü tekrar ele geçirdiğini açıkladı.

Çatışmalara ait görüntüler bölgedeki CNN International ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi.

İki ordunun başkentin savunması için hayati önem taşıyan Kiev yakınlarındaki havaalanındaki çatışmasının ortasında kalan ekip bir süre sonra bölgeden uzaklaşmayı başardı.

CNN'den Matthew Chance'in bu esnada yaptığı yayın ve görüntüler kısa sürede viral oldu.

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6.57 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'in üzerinde Rus uçağı vuruldu. Uçaktan düşen enkazın çarpması sonucu iki konut binasının yandığı yönünde haberler geliyor.

6.33 ABD'li senatör 'Kiev'e üç düzine füze atıldığını biliyoruz' dedi.

05.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko "Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırılar yeniden başladı. İki güçlü patlama duydum" dedi.

CNN International ekibinin kamerasına yansıyan çatışma görüntüleri

05.15 ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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Gözden Kaçmasın Rusya için çember daralıyor Haberi görüntüle

04.35 Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.

Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı.

Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ediyor.

04.00 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi metroya sığındı. Amerikan Washington Post Gazetesi, peronlarda ve metroların içinde bekleyen insanların görüntülerini yayınladı.

01.56 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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01.55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel enerji akışının sekteye uğramayacağını söyledi.

01.15 Zelenski, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenski’nin imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

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UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERİN ÜLKEDEN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK

00.30 Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.