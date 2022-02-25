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Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?

#RUSYA#Ukrayna#Dış Basın
Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

Ukrayna saldırısında ikinci gününe girilirken dünya basını, Rusya'nın saldırısı sırasında kanlar içerisinde kalan öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı.

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Rusya-Ukrayna sınırında aylar süren gerilimde dün korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi. Rusya’nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izlenirken dünya basını saldırı sırasında kanlar içerisinde kalan Ukraynalı öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı. İşte Rusya-Ukrayna sınırında yaşananların dış basındaki yansımaları... 

THE GUARDIAN

İngiliz The Guardian Gazetesi bugün 'Putin işgal ediyor' manşeti ile çıktı. Gazetenin ana sayfasında başı bandajlarla sarılı kanlar içinde kalmış Ukraynalı öğretmen var. Söz konusu görüntü saldırının simge fotoğraflarından biri haline geldi.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

THE MİRROR

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Aynı fotoğrafı ve Putin'in bir resmini gazetesinin ön sayfasına çıkaran Mirror ise 'Kan onun ellerinde' ifadesini kullandı. Gazete Putin'i güç delisi olarak vurgularken Batı'nın yaptırımlarına dikkat çekti.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

THE SUN

Sun Gazetesi de Mirror Gazetesi'ne benzer bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı ve 'Kan onun ellerinde' başlığını kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

THE BİLD

Alman Bild Gazetesi de yine aynı kadının fotoğrafı ile 'Putin'in kanı' başlığını kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

DAİLY EXPRESS

Daily Express Gazetesi ise 'Avrupa'nın haritası kanla yeniden çiziliyor' başlığını kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

DAİL MAİL

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin Kiev'den otobüsle kaçmaya çalışan bir anne ve küçük çocuğunun fotoğrafını kullandığı gazete manşetinde 'Kötülüğün masumların üzerine salıverildiği gün' başlığı dikkat çekti.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

THE TELEGRAPH

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Telegraph Gazetesi 'Yeni soğuk savaş' başlığı ile okuyucuları ile buluşurken gazetenin yazarı Fraser Nelson'ın yaşananları “Avrupa'nın 11 Eylül'ü” olarak nitelendirdi.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı


FINANCIAL TIMES

Patlamalar sonrası yükselen bir duman bulutu ile gazete manşetini hazırlayan Financial Times ise 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla, Putin Avrupa'da barışı bozdu' ifadelerini kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

ZEITUNG

Ünlü Alman Gazetesi Süddeutsche Zeitung, bölgede ilerleyen bir tankın fotoğrafı ile hazırladığı ön sayfasında 'Avrupa'da savaş' ifadesini kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı


LIBERATION

Fransız Liberation gazetesi de benzer bir manşet hazırlayarak büyük bir patlamanın fotoğrafını kullandı. Gazete Avrupa'daki savaşa dikkat çekerek, 'L’impensable', yani 'Düşünülemez' başlığını kullandı.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

THE NEW YORK TIMES

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Amerikan The New York Times gazetesi “Rusya saldırırken Putin'den dünyaya uyarı" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete, ABD Başkanı Biden'ın Putin'i saldırılardan sorumlu tutma sözüne de dikkat çekti.

Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı

Amerikan LA Times gazetesi de benzer bir şekilde “Ukrayna saldırı altında” başlığını kullandı.

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