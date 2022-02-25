Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?

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Rusya-Ukrayna sınırında aylar süren gerilimde dün korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi. Rusya’nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izlenirken dünya basını saldırı sırasında kanlar içerisinde kalan Ukraynalı öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı. İşte Rusya-Ukrayna sınırında yaşananların dış basındaki yansımaları...

THE GUARDIAN

İngiliz The Guardian Gazetesi bugün 'Putin işgal ediyor' manşeti ile çıktı. Gazetenin ana sayfasında başı bandajlarla sarılı kanlar içinde kalmış Ukraynalı öğretmen var. Söz konusu görüntü saldırının simge fotoğraflarından biri haline geldi.



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Aynı fotoğrafı ve Putin'in bir resmini gazetesinin ön sayfasına çıkaran Mirror ise 'Kan onun ellerinde' ifadesini kullandı. Gazete Putin'i güç delisi olarak vurgularken Batı'nın yaptırımlarına dikkat çekti.



Sun Gazetesi de Mirror Gazetesi'ne benzer bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı ve 'Kan onun ellerinde' başlığını kullandı.



Alman Bild Gazetesi de yine aynı kadının fotoğrafı ile 'Putin'in kanı' başlığını kullandı.





Daily Express Gazetesi ise 'Avrupa'nın haritası kanla yeniden çiziliyor' başlığını kullandı.



İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin Kiev'den otobüsle kaçmaya çalışan bir anne ve küçük çocuğunun fotoğrafını kullandığı gazete manşetinde 'Kötülüğün masumların üzerine salıverildiği gün' başlığı dikkat çekti.



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Telegraph Gazetesi 'Yeni soğuk savaş' başlığı ile okuyucuları ile buluşurken gazetenin yazarı Fraser Nelson'ın yaşananları “Avrupa'nın 11 Eylül'ü” olarak nitelendirdi.



FINANCIAL TIMES

Patlamalar sonrası yükselen bir duman bulutu ile gazete manşetini hazırlayan Financial Times ise 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla, Putin Avrupa'da barışı bozdu' ifadelerini kullandı.



Ünlü Alman Gazetesi Süddeutsche Zeitung, bölgede ilerleyen bir tankın fotoğrafı ile hazırladığı ön sayfasında 'Avrupa'da savaş' ifadesini kullandı.



Fransız Liberation gazetesi de benzer bir manşet hazırlayarak büyük bir patlamanın fotoğrafını kullandı. Gazete Avrupa'daki savaşa dikkat çekerek, 'L’impensable', yani 'Düşünülemez' başlığını kullandı.



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Amerikan The New York Times gazetesi “Rusya saldırırken Putin'den dünyaya uyarı" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete, ABD Başkanı Biden'ın Putin'i saldırılardan sorumlu tutma sözüne de dikkat çekti.



Amerikan LA Times gazetesi de benzer bir şekildebaşlığını kullandı.