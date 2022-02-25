Son dakika: Zelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, Batı sadece vereceği destek hakkında konuşuyor'

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Ukrayna lideri Zelenski gece yarısı 02.00 sıralarında ulusa seslendi. İlk gün 137 kayıp verdiklerini belirten Zelenski, ülkesinin Batı tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

Rusya'nın bir numaralı hedef olarak kendisini, iki numaralı hedef olarak da ailesini seçtiğini söyleyen Zelenski, "Halkımla birlikte başkentte kalıyorum, ailem de Ukrayna'da" dedi.

27 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin liderlerine Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağını sorduğunu söyleyen Zelenski, "Herkes korkuyor. Cevap vermiyorlar. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Rusya'dan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, ülkesinin tarafsızlığı konusunda Rusya'yla müzakere yapmaktan korkmadığını da söyledi.

SEFERBERLİK İLANI

Ukrayna lideri, ülkede genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi.