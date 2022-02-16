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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Tüm yetkimi kullanarak ilan ediyorum, Ukrayna'ya saldırmayacağız!

#Aleksey Erkhov#Rusya#Ukrayna
Rusyanın Ankara Büyükelçisi: Tüm yetkimi kullanarak ilan ediyorum, Ukraynaya saldırmayacağız

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin şimdiye kadarki en net açıklamalardan birini yapıp, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız." dedi.

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Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken Ukrayna'nın işgal edileceği endişelerine en net cevap Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov'dan geldi. TRT Haber'e konuşan Erkhov bölgede tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltildiğini belirterek Rusya'nın saldırma niyeti olmadığını söyledi.

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'BURADA BİR HİSTERİ YAŞANIYOR'

Özellikle ABD'li ve Batılı liderlerin olası işgalle ilgili sürekli tarih verdiğini belirten Erkhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor." dedi.

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'TÜM YETKİMİ KULLANARAK İLAN EDİYORUM: SALDIRMAYACAĞIZ'

Büyükelçi Erkhov, bölgede tansiyonun bilinçli olarak yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini belirtti. Erkhov, olası bir işgal ihtimaline karşı da çok net konuştu şunları söyledi;

"Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil.

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Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı, füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. Yani, en başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili."

TÜRKİYE BU ADIMI ATARSA MİNNETTAR OLURUZ

"Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz" sözleri ile diyalog mesajı veren Erkhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi.

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Rus büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz." dedi.

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