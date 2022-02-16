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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Rusya açıklaması... Kremlin'den yanıt geldi!

#NATO#RUSYA#Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna - Rusya sınırındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Moskova'dan gelen mesajların umut vadetmesine rağmen işgal tehlikesinin sürdüğünü belirten Stoltenberg, 'Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir' dedi, Kremlin'den bu açıklamaya jet hızında bir cevap geldi. Açıklamada Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO'nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya-Ukrayna krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg Rusya'nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınır bölgelerinden çekmesi hakkında şu değerlendirmede bulundu;

"Şu ana kadar Rusya'dan hiçbir geri adım görmedik. Tabi ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız'

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'RUSYA İŞGALİ HER AN BAŞLATABİLİR'

'Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz' diyen Stoltenberg, 'Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir' dedi,

Moskova'dan gelen mesajların ümit verici olduğunun altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

'Bir mesaj görüyoruz Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız.'

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden flaş Rusya açıklaması... Kremlinden yanıt geldi

 

'Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz' diyen Stoltenberg, 'Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. gerilimi en iyi böyle düşürebilirler' dedi.

DİKKAT ÇEKEN TAKTİĞİ AÇIKLADI

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

'Son aylarda gördüğünüz şey pek çok asker bölgeye gidiyor, daha sonra askerleri çekiyorlar. Ancak teçhizat orada kalıyor. Bu sayede tekrar oraya dönebiliyorlar. Sadece güçlerin çekilmesi rotasyon haline olmaları değil.'

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Kremlin'den bu açıklamaya jet hızında bir cevap geldi. Açıklamada Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO'nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

Öte yandan Rusya bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#NATO#RUSYA#Stoltenberg

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