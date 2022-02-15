Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Henüz doğrulatamadık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık" diyen Biden'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar:
* Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık.
* Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim
* Putin diplomasiye şans vereceğini söyledi, biz de aynı fikirdeyiz.
* ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok.
* Rusya, Ukrayna sınırında 150 bin asker bulunduruyor.
* ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor.
* Rusya ile çatışmak istemiyoruz.
* Rusya ile doğrudan yüzleşmek niyetinde değiliz.