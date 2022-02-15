Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Henüz doğrulatamadık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Henüz doğrulatamadık

#Biden#RUSYA#Ukrayna
Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Henüz doğrulatamadık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın askerlerini sınırdan çektiğini henüz teyit edemediklerini açıkladı. Biden, Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yaptırımların hazır olduğu mesajını da yineledi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık" diyen Biden'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

* Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık.

* Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim

* Putin diplomasiye şans vereceğini söyledi, biz de aynı fikirdeyiz.

* ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok.

* Rusya, Ukrayna sınırında 150 bin asker bulunduruyor.

* ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor.

* Rusya ile çatışmak istemiyoruz.

* Rusya ile doğrudan yüzleşmek niyetinde değiliz.

Gözden Kaçmasın

ABD ve Rusya arasında önemli görüşme Diyalog ve çözüm vurgularıABD ve Rusya arasında önemli görüşme! Diyalog ve çözüm vurgularıHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Scholz ve Putinden önemli açıklamalar: Müzakere etmeye hazırızScholz ve Putin'den önemli açıklamalar: 'Müzakere etmeye hazırız'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Biden#RUSYA#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs