Son dakika: Rusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!

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Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim aylardır dünyanın bir numaralı gündemi. Rusya'nın yaptığı askeri yığınak ve peş peşe tatbikatlar 'her an savaş başlayabilir' sinyali verse de son gelişmeler tansiyonu bir nebze olsun düşürmeyi başardı.



Gözden Kaçmasın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Rusya açıklaması Haberi görüntüle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov peş peşe 'müzakerelere hazırız' mesajı verirken Ukrayna da NATO üyeliğinden vazgeçebileceğinin sinyalini verdi. Dün en son olarak Putin'in bazı Rus birliklerinin çekildiğini doğrulaması ile bölgede ilk kez umut ışığı doğdu ancak taraflar ihtiyatı elden bırakmıyor. ABD Başkanı Joe Biden bir yandan müzakerelere devam etmek istediğini belirtirken bir yandan da "Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık." uyarısında bulundu.

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Kremlin Biden'ın açıklamalarına bugün cevap verdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "ABD Başkanı Joe Biden'ın müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtmesi bizim için olumlu. En güçlü ülkelerden biri olan ABD başkanının Rus ulusunu düşünmesini memnuniyetle karşılayabiliriz" dedi. Peskov Biden'ın yaptırım açıklamaları içinse, "Bu tehditlerden artık bıktık" dedi.



KIRIM'DAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ



Az önce gelen bir son dakika bilgisine göre ,Moskova Kırım'daki askeri tatbikatların sona erdiğini ve askerlerin geri döndüğünü açıkladı.

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" ifadelerini kullanıldı.



RUSYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'dan çekilen askeri birliklerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde birlikler, Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan bir köprüden geçerken görülüyor



İKNA OYUNLARINI KİM KAZANACAK?

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Bölgedeki satranç oyunu hakkında bir analiz yazan New York Times yazarı Max Fisher, "Ukrayna konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken, Moskova ve Washington, tek kurşun atmadan hedeflerini güvence altına almak için giderek daha yüksek bahisli, giderek daha karmaşık bir sinyal oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.



Fisher her iki tarafın da gerçek savaşı önlemek için savaş sinyali verdiğini belirterek, "Rusya taleplerini zorla güvence altına almak için, binlerce askerini Ukrayna sınırına kaydırarak, Washington ve Kiev'e, büyük bir savaşa katlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. ABD ise Kiev'deki büyükelçiliğini kapatarak ve ekonomik misilleme sözü vererek, Moskova'ya göz dağı veriyor" dedi.





Bölgedeki ikna oyunlarını kimin kazanacağı belirsiz. Ancak her iki taraf da bir yandan 'müzakere' mesajı verirken diğer yandan hazırlıklarını sürdürüyor.

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ABD'DEN 'BİLGİSAYARLARI KIRIN' TALİMATI



Öte yandan Wall Street Journal Gazetesi ABD'nin Kiev büyükelçiliğini kapatması ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da kalan sınırlı büyükelçilik personelini, bir Rus saldırısı veya işgaline karşı başkent Kiev'den Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Kiev'deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi.

İsmi açıklanmayan kaynağa göre, bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen sökülerek imha edildi. Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi.

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56 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ

Edinilen bilgiye göre Pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.



RUSYA'DAN NATO İDDİASI: KEŞİF GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Öte yandan Sputnik’e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, NATO’ya ait fırkateynlerle, Akdeniz’deki tatbikatlar sırasında Rus gemilerine yönelik keşif yapılmaya çalışıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'NATO’ya ait fırkateynler, dün Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı.'

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