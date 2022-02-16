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Rusya-Ukrayna gerginliği: Bakan Çavuşoğlu'ndan iki kritik görüşme!

#Mevlüt Çavuşoğlu#RUSYA#Ukrayna
Rusya-Ukrayna gerginliği: Bakan Çavuşoğlundan iki kritik görüşme

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna gerginliği ele alınırken Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu - Lavrov görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı ve Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değindi. Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Bakan Lavrov ise 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve bu vesileyle Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini teyid etti.

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Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov’a teşekkür etti.

Çavuşoğlu ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etti.

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