Rusya onlara çok güvenmişti… 3 bin Wagner paralı askeri Ukrayna tarafından öldürüldü!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği iddiası savaşın ilk günlerinde ortaya atılmıştı. Suikast listesinde Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir’in de yer aldığı söyleniyordu.

Bu 400 kişilik özel ekibin ise Wagner'in paralı askerleri olduğu iddia edilmişti.

Wagner askerleriyle ilgili haberler bununla da sınırlı kalmadı. Savaş sürerken Ukrayna'da işlenen bazı savaş uçlarının arkasında bu ekibin olduğu birçok kez dile getirildi. Putin'in tek sözüne baktıkları söyleniyor... Wagner'in paralı askerleri birçok sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor

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NEREDEYSE YARISI ÖLDÜ!

Wagner Gurubu’nun 8 bin askerinin Rusya tarafından Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine konuşlandırıldığı biliniyordu. İngiliz parlamenterlerin ulaştığı son bilgilere göre ise bu askerlerin neredeyse yarısı Ukrayna’da girdikleri çatışmalarda öldürüldü.

Ölen Wagner paralı askeri sayısının Batı’nın öngördüğünden ve kaynaklar tarafından duyurulandan çok daha fazla olduğunu düşünülüyor. Yetkililer tarafından telaffuz edilen sayılara göre ise en az 3 bin Wagner askeri cephede hayatını kaybetti.

Rusya’nın tüm inkarlarına rağmen, Alman istihbarat teşkilatı BND, Rus askerlerinin sivil cinayetleri tartıştığı ses kayıtlarına ulaştı. Almanya'nın iddiasına göre söz konusu ses kayıtları katliama Wagner Grubu'nun da dahil olduğunu ve Rus askerlerinin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını kanıtlıyor. Buça katliamında da Wagner'in parmağı olduğu ortaya çıkarılmıştı

BUÇA KATLİAMININ ARKASINDAN DA ONLAR ÇIKTI

Buça'dan gelen ses kayıtları katliamın bireysel olarak kontrolden çıkmış askerler tarafından değil sistematik olarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

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BND sivillerin hedef alınmasını, Rusya’nın askeri stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Alman istihbarat uzmanları sivil cinayetlerinin merkezi bir emirle işlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

BND'nin ele geçirdiği ses kayıtları Rusya'nın 'Kurgu görüntü' iddialarını çürütmek için Alman parlamentosuna iletildi. Dinleme kayıtları ayrıca Wagner Grubu'nun katliamda 'kilit bir rol' oynadığını ve muhtemelen ülkenin başka yerlerinde de benzer katliam sahnelerinin olduğunu gösteriyor.

Rus güçleri Buça şehrinin bir harabeye dönüşmesine yol açtı

Wagner’in Kremlin tarafından ‘pis işleri’ yapmak üzere kullanıldığı ve Putin’e çok yakın bir mesafede oldukları biliniyor. Burada çok yakın mesafeden kastın da Putin’in her emrinde bu paralı askerlerin harekete geçmesi olduğu söyleniyor.

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SURİYE'DE DE VARDILAR

Hakkında az şey bilinen bu kötü şöhretli paralı askerlerin Rusya tarafından Suriye’de de kullanıldığı ve isimlerinin savaş suçlarıyla anıldığı ifade edilmişti. Ancak Rusya bu bağlantıları kesin bir dille yalanlıyor ve bu paralı askerler tarafından işlenen savaş suçlarının sorumluluğunu kabul etmiyor.

Grubun içine sızabilen bazı kaynakların bildirdiğine göre Wagner askerlerinin bir kısmı sadece cinayet işlemekten hoşlandıkları için bu ekibe katılıyor. Wagner için kullanılan bu sözler oldukça dikkat çekici:

“Ekibin en az yüzde 10 ya da 15’i adrenalin bağımlısı ve şiddetten hoşlanan delilerden oluşuyor. İnsanları savaşla ilgili sebeplerden değil de öldürmekten zevk aldıkları için öldürüyor gibiler”

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Suriye'deki savaşa katılan Wagner'in paralı askerleri

DAHA FAZLA YAPTIRIM GEREKİYOR

Wagner paralı askerlerinin lideri olarak anılan Yevgeny Prigozhin’e yaptırım uygulanma kararı alınmıştı. Ancak yetkililer bunun yeterli ve caydırıcı olmadığını, adı bilinen tüm grup üyelerine tek tek yaptırım uygulanması gerektiğini söylüyor.

Wagner üyelerinin aileleriyle birlikte yurt dışı tatillerine gittikleri önceki yıllarda ortaya çıkarılmıştı. Ukraynalı yetkililer tek tek uygulanacak yaptırımlarla en azından bu kişilerin uluslararası yolculuklarına sınırlama getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.