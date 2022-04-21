Son dakika! Savunma Bakanı Putin'e bizzat iletti: Rusya Mariupol'ü ele geçirdi!

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Rus haber ajansı Interfax Rusya'nın Mariupol şehrini tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Kentin Rusya'nın eline geçtiği haberi Savunma Bakanı Şoygu tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

PUTİN'DEN ŞOYGU'YA TEBRİK

Putin'in Şoygu'yu bu üstün başarı için tebrik ettiği bildiriliyor. Rus ordusunun Mariupol kentinde başarılı bir muharebe sürecini tamamladığını söyleyen Putin, “Mariupol'ü kurtarmak için yapılan muharebe çalışmalarının tamamlanması bir başarıdır. Askerlerimizi tebrik ediyorum” diyerek başarılı askerlerin onur nişanı ile ödüllendirilmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Kentteki son duruma yönelik bilgiler aktaran Şoygu, “Mariupol, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milisleri tarafından kurtarıldı. Milliyetçi oluşumların kalan kısmı, Azovstal fabrikası tesislerine sığındı. Mariupol, Azak Denizi'ndeki büyük bir sanayi ve ana ulaşım merkezidir. 2014 yılında Kiev rejimi şehri Donetsk bölgesinin fiili geçici başkenti ilan etti ve Mariupol’ü 8 yıl içinde güçlü bir müstahkem bölge ve radikal Ukraynalı milliyetçiler için bir sığınak haline getirdi. Burası aslında Azak taburunun başkentidir” dedi.

Putin ve Şoygu'nun baş başa bu fotoğrafı Mariupol'ün ele geçirildiği haberiyle birlikte Kremlin resmi sitesinde paylaşıldı

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UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin acilen bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Vereşuk, dün Mariupol’dan açılan insani koridorun planlandığı gibi çalışmadığını belirterek, “Ne yazık ki, Mariupol'daki insani koridor planlandığı gibi çalışmadı. Sahada kendi orduları üzerinde kontrol eksikliği nedeniyle, işgalciler uygun bir ateşkesi sağlayamadı. Mariupol yönündeki çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, “Ruslardan Mariupol’daki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstal’dan bugün çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an” dedi.

KENTTEN TAHLİYELER



Putin’e kentteki insani durumu da aktaran Bakan Şoygu, “Milislere rağmen talimatlarınız doğrultusunda 142 bin 711 sivili Mariupol kentinden tahliye etmeyi başardık. Limanlardaki tüm rehineler ve denizciler serbest bırakıldı. Liman şuan mayınlı. Buradan da ayrılma fırsatını bulacaklar. Bugün, Mariupol'ün tamamı Rus ordusunun kontrolü altında. Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milisleri, Ukraynalı milliyetçi ve paralı askerlerin sığındığı Azovstal fabrikası çevresinde güvenliği sağladı. Son 2 günde yine sizin talimatınızla 14.00-16.00 saatleri arasında sessizlik rejimi ilan ettik. Onlar için yaklaşık 90 otobüs ve 25 ambulans hazırladık. Doğal olarak tüm bunların sürekli çarpıtıldığını göz önünde bulundurarak video kamera sistemi kurduk ve burada sürekli canlı yayındayız. Azovstal’dan kimse ayrılmadı. Ancak 100’den fazla sivilin bölgeyi terk etme ihtimali var. Şu anda şehirdeki durum sakin. Bu, sakinlik düzeni yeniden sağlamaya, nüfusu geri getirmeye ve huzurlu bir yaşam kurmaya başlamamıza izin veriyor. Azovstal’a kaçanlara gelince, burayı temizlememizin 3-4 gün süreceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.



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PUTİN GÜVENCE VERDİ



Azovstal'dan ayrılacak tüm Ukrayna güçlerinin canlarının güvence altında olduğunu belirten Putin, kendilerine saygıyla davranılacağını ve yaralılara tıbbi yardım yapılacağını söyledi.



Direniş gösteren Ukraynalı askerlere çağrıda bulunan Putin, “Henüz silahlarını bırakmamış herkesi bir kez daha teslim olmaya davet ediyoruz. Rus tarafı, ilgili uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak hayatlarını ve iyi muameleyi garanti ediyor. Yaralananların tümü nitelikli tıbbi destek alacak” şeklinde konuştu. Mariupol konumu gereği stratejik olarak çok önemli bir şehir



1478 ASKER TESLİM OLDU! PUTİN TALİMATI VERDİ: SİNEK BİLE UÇMASIN

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Sergey Şoygu Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusundan bin 478 askerin Rus güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Şoygu, yaklaşık 2 bin Ukraynalı askerin sanayi bölgesindeki Azovstal çelik fabrikasında saklandığını belirtirken Putin bu bölgeye planlanan saldırının "uygulanamaz" olduğunu belirterek iptal edilmesini istedi.

Putin açıklamasında 'Bu yeraltı mezarlıklarına girmeye gerek yok. Sanayi bölgesini kapatın, bir sinek bile kaçmasın" talimatını verdi.



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YÜZLERCE SİVİL VE ASKER FABRİKAYA SIKIŞIP KALMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 7 hafta geride kalırken tüm gözler yüzlerce sivil ve askerin Rus kuşatması altında sıkışıp kaldığı Mariupol'e çevrilmişti.

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Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.

Mariupol'de 2 gün önce çekilen ve haber ajansları tarafından dünyaya servis edilen bir fotoğraf...

Kendilerinden sayıca üstün olan Rus birliklerine karşı bu güne kadar inanılmaz bir direniş gösteren Ukraynalılar Rusya'nın son saldırıları sonrası kentteki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı

Yüzlerce sivil ve askerin saklandığı fabrika Rus birlikleri tarafından kuşatma altına alınmış Rusya 'ya teslim olun ya ölün' çağrısı yapmıştı. Ukrayna askerleri teslim olmamak için ayak direseler de gıda, ilaç ve su kaynaklarının tükenmesi onları çaresizliğe sürükledi.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Mariupol'u almak Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Kırım ve Donbas arasında karadan bir koridorun güvenceye alınması

Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor. Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbass bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor.

Kritik önemdeki Azovstal çelik fabrikası: İçeride 2 bin askerin olduğu iddia ediliyor

İngiltere Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Mariupol'u ele geçirmenin Rusya'nın savaş çabaları için hayati önem taşıdığını söylüyor:

"Ruslar bu savaşı başarıyla sonuçlandırdıklarını hissettiklerinde, Rusya'dan Kırım'a bir kara köprüsünü tamamlamış olacaklar ve bunu büyük bir stratejik başarı olarak görecekler."

Mariupol ele geçirilirse, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek.

Rus tankları Mariupol şehrine ilerlerken çekilmiş bir fotğraf

Rusya, Mariupol'de kontrolü ele alınca, 1000 kişilik tabur taktik grupları halinde organize olmuş 6000'e yakın askerini, Ukrayna çevresindeki diğer Rus cephelerini güçlendirmek için kullanabilecek.

Ukrayna ekonomisi çöker mi?

Mariupol, Karadeniz'in bir parçası olan Azak Denizi'nde uzun zamandır stratejik açıdan önemli bir liman kenti.

Derin rıhtımları ile Azak Denizi bölgesinin en büyük limanıdır ve önemli bir demir-çelik tesisine sahip. Normal zamanlarda Mariupol, Ukrayna'nın Orta Doğu ve ötesindeki müşterilere giden çelik, kömür ve mısır için önemli bir ihracat merkezi.

Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Mariupol, yarımadadaki Rus güçleri ile bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerindeki Kremlin yanlısı ayrılıkçılar arasında sıkışmış durumda.

Mariupol'u kaybetmek, Ukrayna ekonomisinden geriye kalanlara büyük bir darbe olacak yorumları uzun süredir yapılıyordu.

Hatta sadece Ukrayna'nın değil ABD, AB ve NATO'nun da en çok korktuğu şeylerin başında bu kritik önemdeki şehrin kaybedilmesi vardı.