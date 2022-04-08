Almanya ses kayıtlarına ulaştı! Buça katliamından ilk kanıtlar geldi...

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Ukrayna'nın Buça kentinde gerçekleştirilen sivil katliam günlerdir dünyanın bir numaralı gündem manşeti. Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar 410 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olduğunu belirtirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski öldürülen kişilerde ağır işkence izleri olduğunu belirtmişti.

RUSYA GÖRÜNTÜLER KURGU DEMİŞTİ

Rusya ise sivillerin toplu şekilde öldürüldüğünü yalanlayarak görüntülerin kurgu olduğunu, cesetlerin sokaklara sonradan yerleştirildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" demişti.



Yüzlerce sivile mezar olan Buça'dan yürek burkan bir kare

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KANITLAR ALMANYA'DAN GELDİ, PARLAMENTOYA İLETİLDİ

Alman istihbarat teşkilatı BND, Rus askerlerinin sivil cinayetleri tartıştığı ses kayıtlarına ulaştı. Almanya'nın iddiasına göre söz konusu ses kayıtları katliama Wagner Grubu'nun da dahil olduğunu ve Rus askerlerinin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını kanıtlıyor.

BND'nin ele geçirdiği ses kayıtları Rusya'nın 'Kurgu görüntü' iddialarını çürütmek için Alman parlamentosuna iletildi. Dinleme kayıtları ayrıca Wagner Grubu'nun katliamda 'kilit bir rol' oynadığını ve muhtemelen ülkenin başka yerlerinde de benzer katliam sahnelerinin olduğunu gösteriyor.

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'ÖNCE SORGULAYIN, SONRA VURUN'

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Rus askerlerinin konuşmalarının Buça’da çekilen fotoğraflarla örtüştüğü belirtildi. Kan donduran diyaloglarda askerler kendi aralarında sivilleri nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Kayıtların birinde, askerlerden birini 'Sivilleri önce sorgulayın, sonra vurun' dediği duyuluyor. İkinci kayıtta ise, başka bir asker bisikletli bir sivili nasıl vurduğunu anlatıyor.

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TESADÜF DEĞİL STRATEJİ

Buça'dan gelen ses kayıtları katliamın bireysel olarak kontrolden çıkmış askerler tarafından değil sistematik olarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. BND sivillerin hedef alınmasını, Rusya’nın askeri stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Alman istihbarat uzmanları sivil cinayetlerinin merkezi bir emirle işlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.



Buça'da Putin maskesi ile tankın başında duran bir adam

DEPREM ETKİSİ YARATAN KANITLAR

Ortaya yeni çıkan kanıtlar hem Almanya'da hem de dünya medyasında geniş yer aldı. İki eski Alman hükümet bakanı Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililere karşı bir savaş suçları soruşturması açılmasını istedi.

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RUSYA, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dün Rusya'yı, Ukrayna'daki “ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri ” raporları üzerine BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı. Ukrayna lideri Zelenski de Rusya'nın çıkarılması için BM'ye çağrıda bulunmuştu.



New York’ta yapılan Oylama öncesi Ukrayna’nın BM Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya Rusya’yı “korkunç ihlaller” yapmakla suçladı. Rusya Büyükelçisi Gennady Kuzmin ise oylamayı kınadı. Kuzey Kore ve Suriye de oylamayı kınayan ülkeler arasında yer aldı.