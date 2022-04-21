Zelenski paylaşmıştı… Kapıda kuyruk oldular: Tanesi 100 dolara satılıyor!

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 57’nci gününde… Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Yılan Adası’nda yaşanan olaylar savaşın devam etmesiyle birlikte adeta Ukrayna’daki Rus işgalinin sembollerinden bir haline geldi.

EN KRİTİK ANIN HATIRASI OLACAK

Ukrayna hükümeti bu kahramanca mücadelede yer alan askerlere cesaret madalyası takmakla yetinmedi ve olay anını ölümsüzleştiren pullar bastı. Ukrayna posta servis müdürü Igor Smelyansky, yaptığı açıklamada mart ayı başında karar verilen proje için üretilen pullardan tam 700 bin adet satıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Neredeyse üretilen tüm pulları tüketen Ukraynalılar bu özel pullara sahip olabilmek için uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce beklemeyi göz aldı. İşte herkesin peşinden koştuğu o pullar!

O GEMİ BATIRILDI!

Sınırlı sayıda üretilen bu pullarda Ukrayna özel kuvvetler mensubu askerin kendisine teslim olmasını emreden Rus savaş gemisinden yapılan anonsa karşılık parmak hareketi yaptığı ve teslim olmayı reddettiği anı ölümsüzleştiriyor.

Pulda yer alan ve yılan Adası’nın ele geçirmek için yola çıkan bu Rus gemisi de geçtiğimiz günlerde Ukrayna güçleri tarafından yok edilmişti. Ukrayna’nın gemiyi Neptün füzeleriyle vurduğu söyleniyor.

Yılan Adası'nda yaşananlar Rusya'nın Ukrayna savaşındaki en moral bozucu başarısızlıklarından biri olarak kayda geçti...

Pulların satış fiyatının 1,77 ve 1,83 dolar olduğu açıklanırken bazı vatandaşların satın aldıkları bu pulları e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardığı ve yurt dışındaki Ukrayna destekçilerine 100 dolar gibi fiyatlara sattığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Ukrayna’nın farklı şehirlerinden on binlerce kişinin de bu pulları alabilmek için başkent Kiev’e yolculuk yaptığı söyleniyor.

Roman Gribov cesaret madalyasını böyle almıştı

Ukrayna ulusal posta servisinin bu pullardan bir milyon adet bastırdığı ifade edildi.

AKIBETLERİNİ ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının ilk gününde Yılan Adası saldırılarında tüm Ukraynalı askerlerin öldürüldüğünün duyurduğu fakat daha sonra bu askerlerin yaşadığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren Zelenski, şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bazıları öldü bazıları esir alındı. Rusya bazı mahkumlar için takas teklifi sundu. Tereddüt etmeden onları değiştirdik. Ölenler kahraman oldu hayatta kalanlar ise takasta kullanıldı hepsi bu.” 100 BİN PUL DAHA YOLDA

Haberin Devamı

Igor Smelyansky, bu özel pullar için 20 tasarımcının başvuru yaptığını, finale ise hali hazırda satılan bu pul tasarımının kaldığını açıkladı. Pulları satın almak isteyenlerse sabah 5’te sıraya girip beklemeye başladı.

Gözden Kaçmasın Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya Haberi görüntüle

Smelyansky, ay sonuna kadar 100 bin pul daha basılacağını ve isteyenlerin bunları da satın alabileceğinin altını çizdi.

ZELENSKİ DE İMALI BİR PAYLAŞIM YAPTI

Pullarla ilgili bir paylaşım yapan Ukrayna lideri Zelenski de Instagram aracılığıyla “Ukraynalı savaşçıların kararlılığının simgesi haline gelen bu sahne, şimdi posta pullarında. "Rus savaş gemisinin" her zaman sadece bir yönü olduğunu hatırlayarak kullanın” diyerek Rus gemisinin batırılmasına vurgu yaptı.

Haberin Devamı

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ukrayna hükümeti de Smelyansky and madalyalı kahraman Yılan Adası savunucusu asker Roman Gribov’un imzaladığı özel pulların cuma günü açık artırmayla satılacağını duyurdu.