Buça'dan dehşete düşüren kareler... Cansız bedenler tırlarda bekletiliyor

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna’nın Buça kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor.

Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.

Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna AFP'ye yaptığı açıklamada 'Rus birliklerinin bölgeden çekilmesinin ardından 1000'den fazla sivilin cesetlerinin Kiev ve çevresindeki morglarda saklanıyor' dedi.

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UKRAYNALI GAZETECİ YAŞANILANLARI ANLATTI

Kiev'de yayın yapan Kyiv Independent gazetesi muhabiri Anastasia Lapatina Buça'da yaşanılanları İngiliz basınına anlatmıştı.

'Ruslar ellerini arkadan bağladıktan sonra sivilleri vuruyor' diyen Lapatina sözlerine şöyle devam etti;

'Kiev bölgesinin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, insanların bahçelerinde cesetler var. Toplu mezarlar kimliği belirsiz cesetlerle dolu. Pek çok aile sevdiklerine ne olduğunu asla bilemeyecek.'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bucha kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

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BBC’nin Rusya’nın çekildiği bölgelerdeki görüntülerle ilgili konuştuğu bir uzman, Buça'daki görüntülerin "açık şekilde" savaş suçu olduğunu değerlendirdi.

Dr Michael Newton’a göre Rusya şu ana kadar bu suçları da işledi:

Sivillerin kasıtlı hedef alınması

Sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması

Hedef gözetmeden yapılan bombardıman

Sivil halkın açlığa mahkum edilmesi

Ukrayna işgalinde işlenen savaş suçlarının yalnızca istisnai durumlara ait olmadığını da savunan Newton, bu duruma genel şekilde rastlandığını söyledi.

Rusya Buça’daki görüntülerin yalan haber olduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı suçluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin başından bu yana 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti.