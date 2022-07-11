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Kremlin’den Putin’e yeni isim önerisi… Ona ‘Hükümdarımız’ diyelim!

#RUSYA#Vladimir Putin#Hükümdâr
Kremlin’den Putin’e yeni isim önerisi… Ona ‘Hükümdarımız’ diyelim

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle beş aya yakındır sürerken Kremlin yetkililerinden ilginç bir öneri geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘başkan’ denmesini çok Batılı bulan siyasetçiler daha ‘Rus’ bir isim teklifi yaptılar…

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Kremlin müttefikleri, Vladimir Putin'in şu anki 'Başkan' unvanı yerine ülkenin 'Hükümdarı' olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Liberal Demokrat Parti (LDPR), Putin'in statüsüne ve rolüne daha uygun olduğu için bir Rus unvanı olan Pravitel'in kullanılmasını önerdi.

Parti ülke parlamentosunda 450 sandalyeden 22'sine sahip ve şu anda Kremlin tarafından daha radikal fikirlerini nazikçe yaymak ve popülerliklerine dair kanıtlar toplamak için kullanılıyor.

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BATI’YA KARŞI KELİMELERİ DEĞİŞTİRME ÖNERİLERİ

Rusya, şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle yaptırımlara uğramasının ardından Batı'dan ürünler, markalar ve kelimelerin ikamelerinin kullanılması için büyük bir çaba içerisinde.

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Liberal Demokrat Parti, Putin'in 'Başkan' unvanının aslında ilk olarak 18. yüzyılda ABD'de ortaya çıktığını savunuyor...

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‘BAŞKAN’ ABD KÖKENLİ BİR KELİME

The Telegraph'ın haberine göre LDPR, Rus medyasında Putin'in şu anki 'Başkan' unvanının aslında ilk kez 18. yüzyılda ABD'de ortaya çıktığını ve otokratik çağrışımlarına rağmen Pravitel'in kullanılması gerektiğini savundu.

Putin, partinin eski lideri Vladimir Jirinovski’nin nisan ayında hayatını kaybettiği cenazesine katıldı, bu ismin Kremlin ile yakın bağları vardı.

22 Aralık 2021'de Jirinovski, milletvekillerine yaptığı bir konuşmada işgalin 22 Şubat'ta başlayacağını söylemiş ve 'Rus dış politikasında yeni bir yön' müjdelemişti.

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ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Bu, Jirinovski'nin Devlet Duması'ndaki son konuşmasıydı ve ortadan kaybolması, Putin'in sessiz kalmak istediği bir işgali duyurarak Kremlin'i kızdırdığı söylentileri arasında gerçekleşti.

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Jirinovski, onu otuz yıldan fazla bir süredir kamuoyunun gözü önünde tutan kışkırtıcı gösterileri ve Batı karşıtı nutuklarıyla tanınıyordu.

Pravitel'in Rusya'da derin ve tarihi bağlantıları var ve Romanov ailesi, 1613'ten 1917'ye kadar Çar olarak ülkeyi neredeyse tamamen kontrol etti.

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ÇAR, İMPARATOR, HÜKÜMDÂR

Çar, Pravitel'e benzer bir anlam taşıyabilir, ancak daha yaygın olarak 'imparator' olarak bilinir.

Rusya’da 'cumhurbaşkanı' terimi ancak Sovyetler Birliği'nin sonlarına doğru, Mihail Gorbaçov'un cumhurbaşkanı olarak tanımlandığı zaman seçildi.

O zamandan önce, SSCB liderleri bunun yerine Komünist Parti Başkanı veya Genel Sekreter olarak biliniyordu.

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Putin'i eleştirenler, Rusya'da zaten tam güce sahip olduğunu ve otokratik bir Çar olarak hüküm sürdüğünü savundu.

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