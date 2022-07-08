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Putin’den şoke eden sözler: Ukrayna’da her şeye daha yeni başlıyoruz! Batı, cesareti varsa cepheye gelsin

#RUSYA#Putin#UKRAYNA
Putin’den şoke eden sözler: Ukrayna’da her şeye daha yeni başlıyoruz Batı, cesareti varsa cepheye gelsin

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş beşinci ayını doldurmaya yaklaşmışken diplomasi cephesinde de cephede olduğu gibi sıkı çarpışmalar yaşanmaya devam ediyor. Batı dünyası Ukrayna’ya verdiği desteği sürdürürken Rusya Devlet Başkanı Putin’in son yaptığı açıklama hem korku hem de şaşkınlık yarattı…

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Rusya Devlet Başkanı Kremlin parlamento liderlerine yaptığı açıklamada Ukrayna’da devam eden savaş için "Herkes bilmeli ki, genel olarak, henüz ciddi anlamda hiçbir şeye başlamadık" dedi.

Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki seferine daha yeni başladığını söyledi ve Batı’ya, Rusya’yı savaş alanında yenmeye cesaret edemediklerini bildirdi.

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Putin'in son açıklamasının yankıları sürüyor

ÇATIŞMA UZARSA MÜZAKERE ŞANSI YOK OLUR

Perşembe günü parlamento liderleriyle yaptığı toplantıda konuşan Rusya cumhurbaşkanı, herhangi bir müzakere ihtimalinin, çatışma uzadıkça daha da azalacağını söyledi.

“Herkes bilmeli ki, genel olarak, henüz ciddi bir şekilde hiçbir şeye başlamadık. Aynı zamanda barış görüşmelerini de reddetmiyoruz. Ama onları reddedenler bilsinler ki, iş ne kadar ileri giderse, bizimle müzakere etmeleri o kadar zor olacak.”

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Putin ayrıca Ukrayna'nın batılı müttefiklerini düşmanlığı körüklemekle suçlayarak “Batı’nın bizimle son Ukraynalı kalana kadar savaşmak istediğini biliyorum ve bunu denemenin memnuniyetle karşılanacağını, ancak bunun Ukrayna için yalnızca trajedi getireceğini bilmeliler.” dedi.

“Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Ne diyebilirsin ki… Bunu denemelerine izin verelim bakalım ne oluyor” dedi.

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Putin, Batı'yı bir kez daha tehdit ederek Ukrayna'daki savaşın henüz yeni başladığını söyledi

“BİZE İHTİYAÇLARI OLMADIĞI İÇİN İSTENMİYORUZ”

Rus lider konuşmasında ayrıca, Batı’nın tüm dünyaya empoze etmeye çalıştığını söylediği ‘totaliter liberalizme’ karşı da öfkeliydi ve Batı’nın Ukrayna'daki çatışmayı Rusya'yı izole etmek ve zayıflatmak için kullandığı yönündeki uzun süredir devam eden iddiasını yeniden doğruladı.

Putin, “Rusya gibi bir ülkeye ihtiyaçları yok, bizi istemiyorlar. Bu nedenle ülkemizde terörü, bölücülüğü ve iç yıkıcı güçleri kullandılar” dedi.

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Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının toplumu bölünme ve çekişme yaratma, ekmek kavgası ve halkı demoralize etme hedefine ulaşamadığını iddia eden Putin bununla birlikte, yaptırımların zorluklar yarattığını kabul etti.

Ancak Rus lider “Rusya'ya karşı ekonomik savaşı başlatanların güvendiği şeyin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek "Tarihin akışı durdurulamaz ve kolektif batının kendi küresel düzen versiyonunu zorlama girişimleri başarısızlığa mahkumdur" dedi.

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Putin, dünyayı tehdit eden açıklamalar yaparken Rus savcılar Putin karşıtı bir devlet görevlisini hapse atmak için çalışmalara başladılar

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ÖZEL ENTEGRASYON AJANSI TEKLİFİ

Rus parlamento liderleri Putin'in yorumlarına yanıt verdi ve A Just Russia partisinden Sergei Mironov, Putin'i işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya entegrasyonunu kolaylaştırmak için özel bir ajans kurmaya teşvik etti. Bu daha önce Putin'in tartışmaya söz verdiği bir fikir olarak biliniyor.

Öte yandan Rus savcılar dün, önde gelen bir muhalefet eylemcisi ve Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine karşı çıkan Moskova belediye meclisi üyesi için hapis cezası verilmesi çağrısında bulundu.

Nisan ayında gözaltına alınan Alexei Gorinov, Rus ordusu hakkında “bilerek yanlış bilgi” yaydığı için hapis cezasına çarptırılan ilk Rus seçilmiş temsilcisi, iddia edilen suç da en fazla 15 yıl hapis cezası gerektiren bir suçlama.

Putin’den şoke eden sözler: Ukrayna’da her şeye daha yeni başlıyoruz Batı, cesareti varsa cepheye gelsin
Gorinov, mart ayındaki bir konsey toplantısında Moskova'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini eleştirdi ve bunun bir kaydı YouTube'da mevcut. Videoda, Ukrayna'da “her gün çocuklar ölüyor”ken, kendi seçim bölgesinde planlanmış bir çocuk sanat yarışmasıyla ilgili şüphelerini dile getirdiği görülüyor.

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Bir Rus savcı, bu konuşma için yedi yıl hapis cezası istedi.

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#RUSYA#Putin#UKRAYNA

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