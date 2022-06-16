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Putin için çarpıcı sözler: 'Kanser değil hipokondriyak! Kendini hayattayken mumyalıyor'

#Putin#Sağlık Durumu#Hastalık Hastası
Putin için çarpıcı sözler: Kanser değil hipokondriyak Kendini hayattayken mumyalıyor

Hakkında sürekli kanser ve Parkinson hastası olduğu yönünde haberler çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu kez de 'hipokondriyak' (Hastalık hastası) olduğu öne sürüldü. İddianın arkasındaki İngiliz profesör, Rus liderin aşırı botoks uygulaması ile 'kendisini hayattayken mumyaladığını' söyledi.

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Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Kremlin, Rus liderin sağlık durumu ile ilgili spekülasyonları ısrarla reddetse de Putin'in bir dizi hastalıktan muzdarip olduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiği teorisi Batı'da giderek daha çok geçerlilik kazanıyor.

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Son haftalarda Rus liderin şişkin ve rahatsız göründüğü sayısız fotoğraf ve video ortaya çıktı. Putin'in bacaklarının kontrolsüz bir şekilde titremesi ve zayıf koordinasyonu, hakkındaki parkinson ve kanser iddialarını ayyuka çıkarırken konu hakkındaki en çarpıcı yorum Profesör Michael Clarke'den geldi.

HASTA DEĞİL HİPOKONDRİYAK

Londra'daki King's College üyelerinden Profesör Clarke, Putin'in hasta olduğunu kesin olarak kanıtlayacak herhangi bir kanıt görmediğini belirterek Rus liderin hasta değil 'hipokondriyak' (Hastalık hastası) olduğunu söyledi.

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Hipokondriyazis veya hipokondriya (ingilizce: hypochondria) kişinin ciddi bir hastalığa yakalanma konusunda aşırı ve gereksiz endişe duyması durumudur. Hipokondriyaklar, bulgu ne kadar küçük olursa olsun, saptadıkları herhangi bir fiziksel veya psikolojik bulgu hakkında gereğinden fazla alarma geçerler ve ciddi bir hastalıkları olduklarına veya teşhis edilmek üzere olduklarına ikna olurlar

SAĞLIĞI İLE İLGİLİ PARANOYA DERECESİNE VARAN ENDİŞELER

Sky News'de konuşan Profesör Clarke, Putin'in sağlığıyla ilgili paranoya derecesine varan endişeleri olduğunu ve bu nedenle de çevresinde bir doktor ordusu ile gezdiğini belirterek şunları söyledi;

"Putin'in yanından ayırmadığı bir doktor ekibi olduğu biliniyor. Bu doktorlar sık sık toplantılar yaparak Rus liderin sağlığını tartışıyorlar. Dürüst olmam gerekirse ben Putin'in sadece hastalık hastası olduğunu düşünüyorum"

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KENDİNİ  HAYATTAYKEN MUMYALIYOR

Rus liderin 7 Ekim'de 70 yaşına gireceğine dikkat çeken Clarke, Putin'in çok fazla botoks yaptırdığını öne sürerek "Çok yoğun bir şekilde botoks kullandığı biliniyor. Ben her zaman Putin'in hayattayken kendini mumyaladığını söylemişimdir" dedi.

Kremlin, Putin'in botoks kullanımı ile ilgili iddiaları daha önce reddetmiş ve botokstan kaynakllandığı iddia edilen morlukların ışıkla alakalı olduğunu ileri sürmüştü. Kremlin sözcüsü açıklamasında "Muhtemelen ışığın düşüşü ile ilgili, Başkan yorgun" ifadelerini kullanmıştı.

Putin için çarpıcı sözler: Kanser değil hipokondriyak Kendini hayattayken mumyalıyor

Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı iddia ediliyor.

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HASTA OLDUĞUNA DAİR YETERLİ KANIT YOK

Savunma ve güvenlik alanlarında uzman olan profesör, Putin'in sağlığı ile ilgili iddiaları değerlendirirken, Parkinson hastalığının yürüyüş şeklinden kanserin ise fotoğraflardan anlaşılamayacağını belirterek, Putin'in ağır hasta olduğunu ve bunun liderliğini etkileyeceğini öne sürmek için yeterli kanıt olmadığını söyledi.

PUTİN ANİDEN RAHATSIZLANDI İDDİASI

Geçtiğimiz hafta Rus liderin komutanlarla gerçekleştirdiği bir toplantı sonrası aniden rahatsızlandığı iddia edilmişti. General SVR Telegram kanalı Putin'in doktorlarının Rus lidere bir süre halk önüne çıkmaması uyarısı yaptığını öne sürmüş ve kanıt olarak Putin'in her yıl yaptığı 'direkt hat' programının ertelenmesini göstermişti.

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