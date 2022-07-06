Putin'den Ukrayna savaşı için akılalmaz plan! Aileler dehşete düştü...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 5. ayında devam ederken her iki taraf da verdiği ciddi kayıpların altında ezilmeye başladı. Ukrayna cephesinde savaşan askerler silah ve mühimmatlarını azaldığını söylerken Rusya'da ciddi bir personel sıkıntısı baş gösterdi.

PUTİN MAHKUMLARI İŞE ALMAYA BAŞLADI

İngiliz Dailymail Gazetesi'nin iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin personel sorununa çözüm bulmak için sıradışı bir karar verdi. Gazetenin Bağımsız medya kuruluşu IStories'e dayandırdığı haberine göre Rusya Ukrayna'da savaşmaları için mahkumları işe almaya başladı.

AYLIK 3 BİN POUND MAAŞ, CANLI DÖNERLERSE AF

Operasyonu Putin ile bağları olduğu bilinen Wagner grubunun yürüttüğü bildiriliyor. Mahkumlara 'Ukrayna'da Nazi'leri avlamak için' işe alındıkları söyleniyor.

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İşe alınan her bir mahkuma aylık 3 bin pound maaş verilirken 6 ay sonra canlı dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği açıklandı.



Yablonevka,Obukhovo ve Fornosovo cezaevlerinde işe alımlar başladı. Mahkumlardan birisininin yakını Dailymail'e yaptığı açıklamada "Müfettişler Cuma akşamı Yablonevka'ya geldi. Hükümlülerle konuşup onlardan vatanı savunmalarını istediler" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Mahkumlara Nazi'leri bulmanın kolay olmadığı bu yüzden de herkesin geri dönemeyeceği söylendi. Yetkililer gidenlerden sadece yüzde 20'sinin dönmesini beklediklerini açıkladılar. Hayatta kalan mahkumların cezaları affedilecek ve 200 bin Ruble ödül verilecek. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de 5 milyon Ruble ödeme yapılması sözü verildi. Ama bu anlaşmaların hepsi sadece sözde olacak ve hiçbir şekilde kağıda dökülmeyecek"

YALAN DEDEKTÖRÜ İLE TEST EDİLDİLER

İsmi açıklanmayan bir kaynak cezaevlerinden 200 kişinin kaydolmak istediğini ancak 40'ının işe alındığını söyledi ve mahkumların yalan dedektörü ile test edildiğini iddia etti.



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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin de (FSB) planlamanın içinde olduğu iddia edilirken Batı medyası beklenmedik hamlenin Putin'in çaresizliğinden kaynaklandığını yazdı.

Rusya'da ilk başta başlatılan askere alım kampanyası sadece daha önce askerlik yapanlar içindi. Ancak ağır kayıplarla devam eden savaşın 5. ayında ordunun kapıları mahkumlara bile açıldı.

MAHKUM AİLELERİ DEHŞETE DÜŞTÜ

Söz konusu haber mahkum aileleri tarafından iyi karşılanmadı. Wagner'le savaşmak üzere seçilen bir mahkûmun akrabası, "Altı ay içinde eve döneceği ve sabıka kaydının silineceği vaadiyle kendisine rüşvet verildi. Öğrendiğimizde sinir krizi geçirdik" dedi.

İnsan hakları grubu gulagu.net konuya ilişkin çağrısında, "Tutukluların aileleri dehşete düştü. Birçoğunun karısı, ve çocuğu var. Hükümlülerin içinde bulundukları durum, doğru seçim yapmalarına izin vermiyor. Ayrılmayı kabul eden hükümlüler akrabalarıyla zombi gibi konuşuyorlar. Lütfen bu kanunsuzluğu durdurmaya yardım edin" ifadelerini kullandı.