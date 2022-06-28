Ortalığı ayağa kaldıran iddia... 'Ani ve gizli olacak, Putin'e çekiçle suikast'

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Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski şefi Daniel Hoffman gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Eski CIA şefi, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen ve hakkındaki suikast ve hastalık iddilarının ardı arkası kesilmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in yoldaşları tarafından devrileceğini iddia etti. Daniel Hoffman'ın suikast için ortaya attığı isimler ise Rusya'da ortalığı karıştıracak gibi görünüyor...

ŞOKE EDEN ÇEKİÇLİ SUİKAST İDDİASI: ANİ VE GİZLİ OLACAK

Putin'e suikastin 'ani' ve 'gizli' olacağını belirten Hoffman Daily Beast'e yaptığı açıklamada, "Suikasti planlayan kişiler bu konuda çok gizli olmak zorunda ki Putin onları daha önce bulup öldürmesin. Her şey birdenbire olacak ve Putin ölmüş olacak" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

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"Kimse 'Hey Vladimir, gitmek ister misin?' diye sormayacak. Kafasına inen bir çekiçle Putin ölmüş olacak. Ya da 'Sanatoryuma gitme zamanı' deyip onu kandıracaklar ve öldürecekler. Yapacakları şey tam olarak bu"



10 yıldır Rusya silahlı kuvvetlerinin başında olan ve sivil kökenli bir siyasetçi olmasına rağmen Rusya ordusu üzerinde derin izler bırakmayı başarmış bir isim olan Sergey Şoygu, Putin'in yerine geçebilecek isimler arasında gösteriliyor.



PUTİN'E SUİKAST GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KİŞİLERİ SIRALADI

Hoffman 'çekiçli suikast' iddiasını çok daha çarpıcı hale getirerek Putin'i devirmek isteyebilecek üst düzey isimleri tek tek sıraladı. Bu isimler ise Putin'in en yakın çevresinde yer alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ve FSB Direktörü Alexander Bortnikov.

Bu üç ismin de liderlik hırsına sahip olduğuna dikkat çeken Hoffman, "Putin sonrası döneme liderlik etmek için potansiyel isyanları bekliyor olabilirler" dedi.

Eski CIA şefinin 'çekiçli suikast' senaryosu akıllara buz kıracağı ile öldürülen Sovyet devrimcisi Leon Troçki'nin suikastını getirdi. Ancak Ukrayna'dan gelen başka bir iddiaya göre Putin'in devirmek için suikaste gerek kalmayacak.

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"SUİKASTE GEREK YOK, ÇOK ÖMRÜ KALMADI"

Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov Putin'in çok uzun ömrünün kalmadığını öne sürerek suikaste gerek olmadığını iddia ediyor.

İddiasını Kremlin içerisindeki casuslarına dayandıran Budanov, Putin'in ağır hastalıklardan mustarip olduğunu ve iki yıl içinde ölmesi beklendiğini açıkladı.

HASTALIK İDDİALARINA PEŞ PEŞE CEVAP

Son haftalarda Rus liderin şişkin ve rahatsız göründüğü sayısız fotoğraf ve video ortaya çıktı. Putin'in bacaklarının kontrolsüz bir şekilde titremesi ve zayıf koordinasyonu iddiaları ayyuka çıkardı. Putin'in kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan konu ile ilgili açıklama geldi.



Putin'in Lukaşenko görüşmesi sırasında ayağını ilginç bir şekilde hareket ettirmesi günlerce konuşulmuştu.

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Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' dedi.

Daha önce benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov 'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.