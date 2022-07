Carlos Santana sahnede bayıldı... Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi

Rock müziğin efsanelerinden gitarist Carlos Santana sevenlerini korkuttu.

Düzenlediği turne kapsamında Michigan'da bulunan 74 yaşındaki sanatçı sahnede bayıldı.

Gitar çaldığı sırada kendi imkanı ile oturduğu görülen Santana'nın daha sonra baygınlık geçirdiği görüldü.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT