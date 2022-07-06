Carlos Santana sahnede bayıldı... Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi

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Rock müziğin efsanelerinden gitarist Carlos Santana sevenlerini korkuttu.

Düzenlediği turne kapsamında Michigan'da bulunan 74 yaşındaki sanatçı sahnede bayıldı.

Gitar çaldığı sırada kendi imkanı ile oturduğu görülen Santana'nın daha sonra baygınlık geçirdiği görüldü.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT — Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022

O anlar Clarkston'daki Pine Knob Müzik Tiyatrosu'ndaki hayranları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Sahnede bayılan Santana'nın yardımına ekip arkadaşları koştu.

New York Post'ta yer alan habere göre, ekip arkadaşları ve korumaları ünlü müzisyeni kulise taşıdı.

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Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Yayınlanan görüntülerden birisinde Santana'nın ekip arkadaşları tarafından kulise taşındığı sırada hayranlarına el salladığı görüldü.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR İLK AÇIKLAMA GELDİ

Santana'nın bu jesti yüreklere su serperken sanatçının sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama da geldi.

Ünlü müzisyenin bir temsilcisi TMZ'ye verdiği demeçte Santana'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine yer verdi.