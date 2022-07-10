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Ukrayna uyardı, Rusya vurdu! İki şehir için tahliye uyarısı  

#UKRAYNA#Herson#Donetsk
Ukrayna uyardı, Rusya vurdu İki şehir için tahliye uyarısı

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta çatışmalar devam ederken Ukrayna’dan korkutan bir uyarı yapıldığı haberi geldi. Yetkililer Herson ve Zaporizhzhia halkına bu şehirleri boşaltmalarını emrederken Rusya bir kez daha Donetsk’te yerleşim yerini vurdu ve sivilleri öldürdü.

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Ukrayna silahlı kuvvetleri bir yandan Rus işgali altındaki bölgelerde karşı taarruz planlarken bir yandan da 'büyük bir savaş' başlayacak uyarısı yaptı.

Ukrayna, bölgeyi geri almak için bir karşı saldırı başlatmaya hazırlanırken güney Herson ve Zaporizhzhia sakinlerini şehirlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Herson ve Zaporizhzhia bölgeleri, şubat ayı sonlarında Rusların ilhak ettiği Kırım'dan köprüyü geçtikten sonra Rus birlikleri tarafından hızla işgal edildi.

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEKİLDE GİDİN"

Cuma gecesi geç saatlerde, geçici olarak işgal edilen bölgelerin yeniden bütünleştirilmesi bakanlığından sorumlu başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, işgal altındaki bölgelerdeki Ukraynalıları "mümkün olan her şekilde" terk etmeye çağırdı.

Ukrayna uyardı, Rusya vurdu İki şehir için tahliye uyarısı
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“Ayrılmanın bir yolunu aramalısınız çünkü silahlı kuvvetlerimiz işgalden kurtulacak. Büyük bir savaş olacak. Kimseyi korkutmak istemiyorum, zaten herkes her şeyi anlıyor” diyen Vereshchuk tahliyelerin yapıldığını ve işgal altındaki bölgelerdeki insanların durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Herson bölge konseyi başkan yardımcısı Yuriy Sobolevskyi dün Ukrayna'nın United News gazetesine verdiği demeçte, tahliyenin çok zor olmasına rağmen “yapılması gerektiğini” söyledi. Ayrılamayanlara ağır savaşa hazırlanmalarını söyledi.

Sobolevskyi “Hiçbir şekilde [ayrılmayacaklar] olanlar, tekrar barınmaya ihtiyaç duyacakları gerçeğine hazırlanmalılar, birliklerimizin saldırısından kurtulmak için bir miktar su, bir miktar yiyeceğe sahip olmak gerekiyor” dedi.

Bu arada, savaş Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki cephe hatları boyunca stratejik noktalarda şiddetle devam ediyor.

Ukrayna uyardı, Rusya vurdu İki şehir için tahliye uyarısı
Bölgede nöbet tutan askerler

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DONETSK'TE SİVİL YERLEŞİM VURULDU

Rusya, Ukrayna'nın kontrolündeki Donetsk, Mykolaiv ve Harkiv bölgelerindeki kentsel alanlara topçu ve roket atmaya devam etti, sivillerin yaralanmasına ve ölümüne sebep oldu.

Rus kuvvetleri komşu Luhansk'ta yeni ele geçirilen topraklardan ilerlerken, bu hafta Donetsk'in yeni bölgelerinde şiddet seviyesi arttı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.

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Rus lider Putin, hafta başı yaptığı bir konuşmada Ukrayna'daki savaşta her şeye yeni başladıklarını açıklamıştı

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PUTİN "YENİ BAŞLIYORUZ" DEMİŞTİ

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık” dedi. Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta, kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaşa daha yeni başladığını ve batıya ve Ukrayna'ya savaş alanında onları yenmeleri için meydan okuduğunu söylemişti.

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#UKRAYNA#Herson#Donetsk

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