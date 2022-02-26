Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına geçti

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıda çatışmalar başkentin sokaklarına kadar inerken bölgede dünyanın asla unutamayacağı anlar yaşanıyor.



Ajansların geçtiği görüntülerde halkın yaşadığı yıkım ve çaresizlik gözler önüne serilirken bir yandan da Ukraynalıların cesur hamleleri dikkat çekiyor.

HAFIZALARA KAZINACAK ANLAR YAŞANIYOR

'Putin'e boyun eğmektense ölürüm' diyen savaşın simgesi öğretmen Kurilo ve Yılan Adası'ndaki saldırıya rağmen adayı terk etmeyen muhafız askerlerden sonra bugün bölgeden hafızalara kazınacak başka bir görüntü daha geldi.

ASKERİ KONVOYUN ÖNÜNE TEK BAŞINA GEÇTİ

Ukraynalı haber kuruluşu HB tarafından paylaşılan otuz saniyelik görüntüde askeri araç konvoyunun önünde duran bir adam görülüyor. Araçlar yola devam etmek isterken adam sağa sola hareket ederek ilerlemelerini engellemeye çalışıyor. Hatta tam bu sırada araçlardan biri geçmek için yoldan çıkıyor.

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Videonun nerede çekildiği belli değil. Konvoyda 10'dan fazla araç var ve birçoğunun yan taraflarına çizilmiş “Z” sembolü dikkat çekiyor





✊🏻Українець кидається під ворожу техніку, щоб окупанти не проїхали pic.twitter.com/cZ29kknqhB — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Rus askeri konvoyunu engellemeye çalışan Ukraynalı adamın görüntüsü internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.



Cesur adamın görüntüsü yıllar önce Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki tankların önünde duran, kimliği belirlenemediği için 'Meçhul Asi' diye bilinen adama benzetildi.

Serbest gazeteci Henry Langston, “İnanılmaz derecede cesur Ukraynalı, tıpkı Tiananmen Meydanı'ndaki 'Meçhul Asi' gibi vücuduyla araçları bloke ederek Rus askeri konvoyunu durdurmaya çalışıyor” dedi.



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SEMBOL HALİNE GELEN KARE

1989'da Çin hükümetinin demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırmasının ardından çekilen görüntü o günden beri otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline geldi. Time dergisi fotoğrafı tüm zamanların en etkili 100 görüntüsünden biri olarak seçti.

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