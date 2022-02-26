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Korkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor

#RUSYA#Ukrayna#Putin
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyor

'Rusya devlet başkanı Putin Ukrayna'da hiç beklemediği bir direnişle karşılaştı' diyen Batılı yetkililer, Rus liderin hedeflerine ulaşmak için yıkıcı etkiye sahip termobarik roketleri devreye sokacağını iddia etti. Rus Tos-1 çok namlulu roketatar sisteminin henüz kullanılmamasına rağmen Ukrayna'ya geçtiği konuşuluyor. Moskova onları daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullanmıştı.

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Rusya-Ukrayna çatışmaları bugün 3. gününde. Sabahın erken saatleriyle Kiev'den silah sesleri yükselirken sıcak çatışmanın artık başkentin sokaklarına taşındığı iddia ediliyor. Ukraynalılar bir yandan ordularına destek verip bir yandan Rus güçlerine direnmeye çalışırken Batı'dan korkutan bir uyarı geldi.

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PUTİN ÖLÜMCÜL SİLAHINI DEVREYE SOKUYOR

Batılı liderler, ordusunu binlerce makineli tüfek ve ham bomba ile silahlandıran Putin'in, Ukrayna halkının şiddetli direnişinin ardından yeni bir karar aldığı ve yıkıcı termobarik roketleri devreye sokacağını iddia etti.

VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da bilinirler, patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan yüksek güçlü patlayıcılardır. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında.

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyor

ABD ordusuna ait vakum bombası

BİNALARI BİLE PARÇALAYABİLECEK GÜÇTE

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Termobarik roketler içeriğinde patlayıcı bir yakıt ve kimyasal karışım içerir. İsmi açıklanmayan Batılı yetkili binaları bile parçalayabilen süpersonik patlama dalgaları gönderen silahın "ayrım gözetmeyen şiddete" neden olacağını belirtti ve ekledi;

'Rusya, Batılı güçlerin sahip olduğu orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı değil."

RUSYA DAHA ÖNCE ÇEÇENİSTAN VE SURİYE'DE KULLANDI

Rus Tos-1 çok namlulu roketatar sisteminin henüz kullanılmamasına rağmen Ukrayna'ya geçtiği iddia ediliyor. Moskova onları daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullanmıştı.

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyor

Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemi

ABD VE RUSYA'DA VAR! MALİYETİ 16 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Termobarik silahlar 1960'larda hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Silahın ABD versiyonunun maliyetinin 16 milyon dolardan fazla olduğu bildiriliyor.

Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandıve bu da 39.9 tona eşdeğer bir patlama yarattı.

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyor

2007'de gerçekleşen patlamadan bir görüntü

ABD tarafından 2017 yılında Afganistan'da Taliban'a atılan bir termobarik bomba ise patladıktan sonra 300 metreden daha geniş bir krater yarattı.

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ZELENSKİ: KİEV'İ FIRTINAYA HAZIRLIYORLAR

Ukrayna lideri Zelenski dün yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Kiev'i fırtınaya hazırlandığını belirtti ve "Gece, gündüzden daha zor olacak. Gece fırtına yapacaklar, bu gece hayatta kalmalıyız." dedi. 

TERMOBARİK SİLAH (VAKUM BOMBASI) NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

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