Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

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Rusya ve Ukrayna cephesinde yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından anlık takip ediliyor. Bugün de bölgeden patlama ve silah sesleri gelirken ajanslar Ukrayna'daki yıkımın boyutlarını ortaya koyan bir çok fotoğraf servis etti. Ukrayna'dan gelen bu görüntülerden birisi ise adeta savaşın simgesi haline geldi.

52 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN OLENA KURİLO

52 yaşındaki öğretmen Olena Kurilo, Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamanın ardından cam parçalarının uçması sonucu yaralanan 20 kişiden biriydi.

DÜNYA GAZETELERİNDE MANŞET OLDU

Öğretmenin yüzü kanlar içerisinde, kafasında bandajlarla olan fotoğrafı bölgede yaşanan acı gelişmelerin kanıtı niteliğindeydi.



Bugün dünya basınında bir çok gazete manşetlerinde Kurilo'nun bu fotoğrafını kullandı.



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AFP haber ajansına konuşan öğretmen, "Ben bir eğitimciyim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık, tarih kitaplarında bunları okuduk ama bizim topraklarımızda böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedik." dedi.

Evinin tamamen yıkıldığını anlatan kadın, "Kapı, pencere yok, evin zemini bile tamamen yırtıldı. Hayatta kalabildiğim için şanslıyım. Sadece şoktayım ama acı hissetmedim." ifadelerini kullandı.



Ukrayna için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini anlatan savaşın simge ismi, "Tüm yaşadıklarıma rağmen ayağa kalkıp gideceğim, her zaman ülkemin yanında olacağım. Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyidir" dedi.