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Almanya'da akılalmaz olay: 96 yaşındaki Nazi sekreteri mahkemeden kaçtı!

#Nazi#ALMANYA#MAHKEME
Almanyada akılalmaz olay: 96 yaşındaki Nazi sekreteri mahkemeden kaçtı

Almanya bugün görülecek bir davayı beklerken gelen haber tüm ülkeyi şoka uğrattı. Bir Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'in yargılanacağı dava bugün görülecekti. Ancak mahkeme yargılayacağı mahkumu bir türlü bulamadı. Irmgard Furchner adeta buhar olur uçtu ve kayıplara karıştı...

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Bir Nazi toplama kampı komutanının sekreteri olarak çalışan 96 yaşındaki Irmgard Furchner, bugün Kuzey Almanya'da binlerce mahkûmun öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten yargılanacaktı. Ancak tüm ülke kadının 11 binden fazla cinayete yardım etmekten yargılanmasını beklerken akılalmaz haberi aldı. 

Nazi işgali altındaki Polonya'daki Stutthof kampında çalışmaya başladığında henüz 18 yaşında olan Irmgard Furchner, onlarca yıl aradan sonra Nazi Almanya’sıyla bağlantılı suçlardan yargılanan ilk kadın olacaktı. Bakımevinde yaşayan Furchner, iddia edilen suçlar sırasındaki yaşı nedeniyle Hamburg'un kuzeyindeki Itzehoe bölge mahkemesinin çocuk dairesinde hakim önüne çıkacaktı. Furchner, 11.412 cinayete yardım ve yataklık etmekle ve 18 cinayete teşebbüste suç ortaklığıyla suçlanıyor.

Furchner davasındaki savcılar, Adolf Hitler'in ana silahlı gücü SS'de bir binbaşı olan kamp komutanı Paul Werner Hoppe'un baş sekreterinin orada meydana gelen toplu katliamlara katkıda bulunup bulunmadığını, bulunduysa bunun ölçüsünü araştırıyor.

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Irmgard Furchner'in avukatları ise kadının sadece masa başı bir işte ve komutan Hoppe adına mektup ve telgrafları okumak, tasnif etmek, yazmak ve radyo yayınları göndermekle görevli olduğunu savunuyor. Furchner’in kamptakilere fiziksel olarak zarar verdiğine dair bir kanıt olmadığını, kadının binlerce mahkûmun öldürülmesinden sorumlu tutulamayacağını öne sürüyorlar.

Almanyada akılalmaz olay: 96 yaşındaki Nazi sekreteri mahkemeden kaçtı
Irmgard Furchner'in göreve başladığı ilk yıllarda çekilmiş fotoğrafları (Almanya Federal arşivi)

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BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Herkes bu kritik davayı beklerken gelen haber ise adeta soğuk duş etkisi yarattı. 

96 yaşındaki Irmgard Furchner'in yargılanacağı dava öncesi kayıplara karıştığı bildirildi. Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Almanyada akılalmaz olay: 96 yaşındaki Nazi sekreteri mahkemeden kaçtı
Mahkeme salonu boş kaldı

Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti.

Bild gazetesinin haberinde, Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner’ın bu sabah Norderstedt metro istasyona gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi.

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DAHA ÖNCEKİ DAVALARDA TANIK OLARAK ÇAĞRILMIŞTI

1954'ten 1982'ye kadar üç kez, eski patronu Hoppe ve kamptaki diğer SS liderleri de dahil olmak üzere Stutthof’la bağlantılı davalarda tanık olarak çağrılan Furchner, her seferinde orada gerçekleşen cinayetler hakkında hiçbir şey bilmediği ve mahkumlarla hiçbir teması olmadığını öne sürmüştü.

Daha önce tıbbi raporlarla kalp rahatsızlığı yüzünden bu davaya katılamayacağı söylenen Furchner daha sonra yargılanmaya uygun bulundu. Avukatı Wolf Molkentin, Furchner’in kendisine yöneltilen suçlamalara henüz resmi bir cevap vermediğini aktarmıştı.

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KAMP 65.000 KİŞİNİN MEZARI OLDU

Gdansk'ın 37 km doğusunda bulunan Stutthof, Naziler tarafından 1939'da siviller için bir esir kampı olarak kurulup daha sonra toplama kampına dönüştürüldü. Burada 28 ulustan 100.000'den fazla Yahudi ve siyasi mahkûm tutuldu ve bunların 65.000'i öldürüldü.

Almanyada akılalmaz olay: 96 yaşındaki Nazi sekreteri mahkemeden kaçtı
Nazilerin Stutthof Toplama Kampı

Kamp komutanı olan ve Furchner'in sekreterliğini yaptığı Hoppe'nin görevleri arasında infaz emirlerini yerine getirmek, Auschwitz’e gönderileceklerin listelerini hazırlamak ve Stutthof'taki gaz odasında zehirli gazla toplu katliam emirleri vermek vardı.

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Furchner ortadan kaybolduğu için gerçekleşemeyen mahkemede İddia makamının, Furchner'in derlediği ve kızlık soyadının ilk iki harfi olan “Di” ile imzaladığı Auschwitz toplama kampına sürgün emirlerinin verildiği raporlar da dahil olmak üzere bazı belgeleri kanıt olarak kullanması bekleniyordu.

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#Nazi#ALMANYA#MAHKEME