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Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor? 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

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#Sağlık#Muz Kabuğu#Muz Kabuğu Ne İşe Yarar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 12:24

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan muz videoları merak konusu oldu. Videolarda 15-20 dakikalık muz kürünün iğnesiz botoks etkisi yarattığı iddia ediliyor. Peki muz gerçekten de doğal botoks etkisi yaratıyor mu? İşte detaylar…

1/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Botoks, dünyada en sık uygulanan estetik uygulamalardan biri… İşlemin kolay, sonuçlarının ise etkili oluşu ilgiyi gün geçtikçe artırıyor. Pek çok uzman botoksun doğru ellerde uygulandığı zaman çok güvenli ve gerçek bir anti-aging (yaşlanma karşıtı) olduğunu söylüyor.

2/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Fakat son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyada yaşlanma karşıtı botoks enjeksiyonlarına ‘doğal’ bir alternatif olduğu düşünülen bazı videolar paylaşılıyor. Bu pozitif etkiyi sağladığı düşünülen ürünlerden biri de muz… Sosyal medyada paylaşılan muz videoları pek çok kişi için merak konusu. Öyle ki sadece 15-20 dakikalık muz kürünün iğnesiz botoks etkisi yarattığı iddia ediliyor.

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3/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Sosyal medyadaki fenomenler, yaşlanma karşıtı botoks enjeksiyonlarına ‘doğal’ bir alternatif olan sıkı ve parlak bir cilt sağlaması umuduyla yüzlerine muz kabukları sürüyor. New York'ta yaşayan ve 286 bin takipçisi olan makyaj sanatçısı Katie Jane Hughes da muzun doğal botoks etkisini göstermek için geçtiğimiz günlerde bu trendi denediği bir video yayımladı.

4/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Hughes 750 bin kez izlenen videosunda, peelingi yüzüne sürdüğünde cildinin daha yumuşak, gözeneklerinin daha sıkı ve yüzünün genel olarak daha ‘çekici’ olduğunu söyledi. Hughes, sonuçlardan o kadar etkilendi ki, bu trendi tekrar deneyeceğini de söyledi.

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5/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Hughes’ın videosunun altına binlerce yorum yapıldı. Bu yorumların çoğu da muzun böyle bir etkisi olduğunu destekler nitelikte… Örneğin ruri123ds adlı bir kullanıcı “Her zaman kullanıyorum, gerçekten işe yarıyor” yorumunu yaparken kiloalphayankeealpha adlı kullanıcı da “Büyükannem geceleri yüzüne yumurta sürerdi. Sabahları da muz ya da mango kabuğu kullanırdı. Kadının yüzünde bugüne kadar bir tane bile kırışıklık görmedik” ifadelerini kullandı.

6/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Ancak doktorlar bu duruma ikna olmuş değil. Toronto'da yaşayan dermatolog Dr. Geeta Yadav, TikTok'taki akıma tepki olarak “Botoks'un enjekte edildiğinde yarattığı etkiyi yaratacak hiçbir tropikal ya da gıda takviyesi yok” açıklamasında bulundu.

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7/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Dr. Yadav, muz kabuklarının antimikrobiyal (mikroorganizmaları öldüren veya büyümelerini durduran bir madde) özelliklere sahip olmasına rağmen, faydalarının çok küçük olduğunu ve bunları fark etmenizin pek olası olmadığının da altını çizdi. Dr. Yadav ayrıca muz yerine C vitamini serumu gibi reçetesiz satılan cilt ürünlerinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Cleveland Clinic'te dermatoloji asistanı olan Dr. Taylor Bullock de muzun hiçbir etkisi olmadığını düşünüyor. Dr. Bullock, Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Yüzünüze muz kabuğu sürmenin kırışıklıklara, koyu halkalara veya iltihaplanmaya yardımcı olacağını gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok” ifadelerini kullandı.

8/8Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Dr. Bullock, şu bilgilerin altını çizdi:

-- Antioksidanlar, güneş, duman ve kirlilikten kaynaklanan UV ışınlarının neden olduğu hücresel hasarla savaşmaya yardımcı olabilir. Ancak muz kabukları muhtemelen antioksidan alımınızı artırmanın en etkili yolu değildir. C vitamini serumları gibi yüze uygulanan antioksidan ürünler, cilt faydalarını elde etmek için daha güçlü yollardır.

-- Teorik olarak, kabuğu cildinize sürerek muhtemelen bir miktar antioksidan alabilirsiniz. Amacınız antioksidanlarla dolu bir cilt bakım rutinine sahip olmaksa, bunun yerine yüzünüze antioksidan bakımından zengin bir cilt bakım ürünü uygulamanız çok daha iyi olacaktır.

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#Sağlık#Muz Kabuğu#Muz Kabuğu Ne İşe Yarar

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