Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor? 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Dr. Bullock, şu bilgilerin altını çizdi:
-- Antioksidanlar, güneş, duman ve kirlilikten kaynaklanan UV ışınlarının neden olduğu hücresel hasarla savaşmaya yardımcı olabilir. Ancak muz kabukları muhtemelen antioksidan alımınızı artırmanın en etkili yolu değildir. C vitamini serumları gibi yüze uygulanan antioksidan ürünler, cilt faydalarını elde etmek için daha güçlü yollardır.
-- Teorik olarak, kabuğu cildinize sürerek muhtemelen bir miktar antioksidan alabilirsiniz. Amacınız antioksidanlarla dolu bir cilt bakım rutinine sahip olmaksa, bunun yerine yüzünüze antioksidan bakımından zengin bir cilt bakım ürünü uygulamanız çok daha iyi olacaktır.