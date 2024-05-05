Muz ‘botoks’ etkisi mi yaratıyor? 15-20 dakikanın yeterli olduğu söyleniyor ama…

Dr. Yadav, muz kabuklarının antimikrobiyal (mikroorganizmaları öldüren veya büyümelerini durduran bir madde) özelliklere sahip olmasına rağmen, faydalarının çok küçük olduğunu ve bunları fark etmenizin pek olası olmadığının da altını çizdi. Dr. Yadav ayrıca muz yerine C vitamini serumu gibi reçetesiz satılan cilt ürünlerinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.



Cleveland Clinic'te dermatoloji asistanı olan Dr. Taylor Bullock de muzun hiçbir etkisi olmadığını düşünüyor. Dr. Bullock, Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Yüzünüze muz kabuğu sürmenin kırışıklıklara, koyu halkalara veya iltihaplanmaya yardımcı olacağını gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok” ifadelerini kullandı.