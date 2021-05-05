Murat TOSUN / BERLİN
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Almanya’da ırkçı mektup yollayan zanlı yakalandı
Almanya’da Türk esnafa yönelik seri cinayetlerin faili neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’ın da aralarında bulunduğu tanınmış kişilere 2018’den itibaren ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehditleri gönderen ırkçı zanlı, Berlin’de yakalandı.
53 yaşındaki zanlının daha önce de aşırı sağ içerikli suçlar nedeniyle yargılandığı ve mahkûm edildiği belirtildi. Eskiden poliste çalıştığı sanılan zanlının işsiz olduğu, kendisini polis olarak tanıtarak adreslere ulaştığı ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı ,133 tehdit mektubunun gönderildiğini açıklamıştı.
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