Almanya’da ırkçı mektup yollayan zanlı yakalandı

53 yaşındaki zanlının daha önce de aşırı sağ içerikli suçlar nedeniyle yargılandığı ve mahkûm edildiği belirtildi. Eskiden poliste çalıştığı sanılan zanlının işsiz olduğu, kendisini polis olarak tanıtarak adreslere ulaştığı ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı ,133 tehdit mektubunun gönderildiğini açıklamıştı.

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