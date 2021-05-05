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Dünya
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’da ırkçı mektup yollayan zanlı yakalandı

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Almanya’da ırkçı mektup yollayan zanlı yakalandı

Almanya’da Türk esnafa yönelik seri cinayetlerin faili neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’ın da aralarında bulunduğu tanınmış kişilere 2018’den itibaren ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehditleri gönderen ırkçı zanlı, Berlin’de yakalandı.

53 yaşındaki zanlının daha önce de aşırı sağ içerikli suçlar nedeniyle yargılandığı ve mahkûm edildiği belirtildi. Eskiden poliste çalıştığı sanılan zanlının işsiz olduğu, kendisini polis olarak tanıtarak adreslere ulaştığı ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı ,133 tehdit mektubunun gönderildiğini açıklamıştı.

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