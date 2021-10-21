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ABD'de 'salmonella' salgını... Uyarı geldi: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!

#Salmonella#ABD#Soğan
ABDde salmonella salgını... Uyarı geldi: Soğanlarınızı hemen çöpe atın

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanlar çıktı. Yetkililer "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın. Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" uyarısında bulundu.

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ABD genelinde 650'den fazla kişiyi hasta eden'salmonella' salgınının sebebinin Meksika'nın Chihuahua kentinden ithal edilen soğanlar olduğu ortaya çıktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) insanlardan evlerindeki ve iş yerlerindeki soğanlarını kontrol etmelerini istedi.

HEMEN ÇÖPE ATIN, TEMAS ETMİŞ YÜZEYLERİ STERİLİZE EDİN

Yapılan uyarıda "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın.Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" ifadesi yer aldı.

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KIRMIZI, BEYAZ, SARI HEPSİ RİSKLİ

CDC, Meksika'nın Chihuahua kentinden ithal edilen kırmızı, beyaz ve sarı soğanların hepsinin uyarıya tabi olduğunu söyledi.

ABD'DEKİ MARKET VE RESTORANLARA DAĞITILDI

ProSource isimli bir şirketin hastalığa neden olan soğanları ABD genelindeki market ve restoranlara dağıttığı bildirildi. Yapılan açıklamada "Soğanlar 27 Ağustos'ta Meksika'dan ithal edildi ancak depoda üç aya kadar bekleme süresi olduğu düşünüldüğünde ürünler hala evlerde ve işyerlerinde olabilir." denildi.

37 EYALETTE, 652 KİŞİ HASTA

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CDC'ye göre, soğanlara bağlı 'salmonella vakası' ilk olarak 1 Eylül'de ortaya çıktı. Hastalık 37 eyalette 652 kişide görüldü. Salgında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı ancak 129 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Teksas, Oklahoma, Virginia, Maryland ve Illinois, bildirilen en yüksek vaka sayısına sahipti. Vaka bildiren diğer eyaletler ise şöyle; California, Oregon, Güney ve Kuzey Dakota, Utah, Colorado, New Mexico, Nebraska, Kansas, Missouri, Arkansas, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina, Florida, Kentucky, Indiana, Michigan, Ohio, Batı Virjinya, Pensilvanya, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New York.

SALMONELLA HASTALIĞI NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır.Enfekte olan çoğu insan, bakteriye maruz kaldıktan sonraki altı saat ila altı gün içinde ishal, ateş ve mide krampları gibi semptomlar gösterir.

Hastalık tipik olarak dört ila yedi gün sürer ve çoğu insan tedavi görmeden iyileşir. 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin şiddetli reaksiyon gösterme olasılığı daha yüksektir.

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