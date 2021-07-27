Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella belirtileri ve tedavisi
Gıda zehirlenmelerine yol açabilen Salmonella bakterisi, çeşitli yollarla bulaşabiliyor. Dikkat edilmemesi durumunda da ciddi sonuçlara yola açabiliyor. Peki Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella belirtileri ve tedavisi...
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Çeşitli yiyeceklerle sofralarımıza kadar gelen Salmonella, Gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler arasında ön sıralarda bulunuyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, bu bakterinin nasıl bulaştığı, belirtileri ve alınabilecek önlemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Salmonella nasıl bulaşır?
Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.
Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.
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Salmonella belirtileri nelerdir?
Bakteri vücuda girdikten sonra genellikle 6 – 48 saat içerisinde hastalık belirtisinin ortaya çıkmaya başlar. Karın ağrısı-kramp hissi, bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş sık görülen semptomlardır. Yapılan muayenede yüksek ateş ile birlikte karın ve göğüs bölgesinde görülen küçük kırmızı döküntüler Tifo olarak adlandırılan salmonella enfeksiyonunu ağır formunun göstergesidir. İshalin şiddetine bağlı olarak gelişen sıvı kaybı özellikle çocuklarda önemli bir klinik sorundur.
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Nasıl korunulur?
Gıdalar uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı,
Yiyeceklerin hazırlandığı alanların temizlikleri uygun şekilde yapılmalı,
El hijyenine dikkat edilmeli,
Yumurta, süt, kaymak vb. besinler çiğ olarak kullanılmamalı,
Gıda sektöründe çalışanların periyodik olarak salmonella taşıyıcılığı yönünden taramalarının yapılması.
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Tedavisi
Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.