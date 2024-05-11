Ediz Hun: Yeşilçam yok artık

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KIBRIS Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı’na Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ediz Hun da katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen sanatçı, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği söyleşide soruları da yanıtladı. Konuşmasında çok çalışmanın önemine vurgu yapan Hun, “Çok çalışırsanız, başarı bir gün mutlaka sizi bulacaktır” tavsiyesinde bulundu.



EN YAŞLI DÖRDÜNCÜ OYUNCU BENİM



Ediz Hun, söyleşi sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeşilçam sineması hakkında konuşan 84 yaşındaki sanatçı, o yıllardan geriye az sayıda isim kaldığını söyledi:

“Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar bizleriz. Bizlerden sonra maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü oyuncu benim. Birinci Ahmet Mekin, 1932 doğumlu. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır, o 1934’lü. Göksel Arsoy 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan da rahmetli oldu, başka kimse kalmadı. Hanımlardan ise Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var.”

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