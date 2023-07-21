ÖSYM duyurdu.. YKS tercihlerinde bazı bölümler için 9 bin TL burs ve işe alım garantisi

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YKS tercihlerinde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği programlarına yerleşen ve protokoldeki şartları sağlayan öğrencilere yılda 12 ay boyunca aylık 9.000 lira burs verilecek. Bununla birlikte Türkiye Petrolleri, burs taahhütnamesinde işe alım konusunda adaylara bazı garantiler de sunabilecek.

Bilgisayar Mühendisliği 1 Kontenjan İlk 2.000 Çevre Mühendisliği 1 Kontenjan İlk 25.000 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 Kontenjan İlk 2.000 Endüstri Mühendisliği 2 Kontenjan İlk 2.000 Kimya Mühendisliği 1 Kontenjan İlk 10.000 Makine Mühendisliği 2 Kontenjan İlk 5.000 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kontenjan İlk 10.000

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 8 Kontenjan İlk 25.000 Jeofizik Mühendisliği 4 Kontenjan İlk 25.000 Jeoloji Mühendisliği 4 Kontenjan İlk 25.000 Adayların lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar: T.C. vatandaşı olması,

ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarına yönelik sıralama içerisinde yer alması,

Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,

Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması,

Çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023

ÖN LİSANS İÇİN DE VERİLECEK

Diğer taraftan, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi 30 ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi 30 olmak üzere ön lisans programlarına da 4 bin 500 TL'lik burs imkanı tanınacak.

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.