ÖSYM duyurdu.. YKS tercihlerinde bazı bölümler için 9 bin TL burs ve işe alım garantisi

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YKS tercihlerinde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği programlarına yerleşen ve protokoldeki şartları sağlayan öğrencilere yılda 12 ay boyunca aylık 9.000 lira burs verilecek. Bununla birlikte Türkiye Petrolleri, burs taahhütnamesinde işe alım konusunda adaylara bazı garantiler de sunabilecek.
Bilgisayar Mühendisliği
1 Kontenjan
İlk 2.000
Çevre Mühendisliği
1 Kontenjan
İlk 25.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2 Kontenjan
İlk 2.000
Endüstri Mühendisliği
2 Kontenjan
İlk 2.000
Kimya Mühendisliği
1 Kontenjan
İlk 10.000
Makine Mühendisliği
2 Kontenjan
İlk 5.000
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
1 Kontenjan
İlk 10.000
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
8 Kontenjan
İlk 25.000
Jeofizik Mühendisliği
4 Kontenjan
İlk 25.000
Jeoloji Mühendisliği
4 Kontenjan
İlk 25.000
Adayların lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar:
Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023
ÖN LİSANS İÇİN DE VERİLECEK
Diğer taraftan, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi 30 ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi 30 olmak üzere ön lisans programlarına da 4 bin 500 TL'lik burs imkanı tanınacak.
Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.