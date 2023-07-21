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ÖSYM duyurdu.. YKS tercihlerinde bazı bölümler için 9 bin TL burs ve işe alım garantisi

Güncelleme Tarihi:

#Ösym#Yks#Yks Tercihleri
ÖSYM duyurdu.. YKS tercihlerinde bazı bölümler için 9 bin TL burs ve işe alım garantisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 09:58

YKS tercihleri için süreç başlıyor. Aldıkları puana göre tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, tercih robotları aracılığıyla listelerini oluşturabilecek. Tercihlerin akabinde öğrencilerin en büyük arayışı ise burs ve barınma yönünde olacak. ÖSYM'nin aktardığı bilgilere göre Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği ve açıklanan diğer bölümleri tercih eden öğrencilere 9 bin TL'ye kadar burs imkanı sağlanabilecek. Türkiye Petrolleri tarafından sağlanacak olan burs için bazı kriterlere uymak gerekecek. İşte, burs ve kriterleri hakkında o detaylar

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YKS tercihlerinde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği programlarına yerleşen ve protokoldeki şartları sağlayan öğrencilere yılda 12 ay boyunca aylık 9.000 lira burs verilecek. Bununla birlikte Türkiye Petrolleri, burs taahhütnamesinde işe alım konusunda adaylara bazı garantiler de sunabilecek.

Bilgisayar Mühendisliği

1 Kontenjan

İlk 2.000

Çevre Mühendisliği

1 Kontenjan

İlk 25.000

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2 Kontenjan

İlk 2.000

Endüstri Mühendisliği

2 Kontenjan

İlk 2.000

Kimya Mühendisliği

1 Kontenjan

İlk 10.000

Makine Mühendisliği

2 Kontenjan

İlk 5.000

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1 Kontenjan

İlk 10.000

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

8 Kontenjan

İlk 25.000

Jeofizik Mühendisliği

4 Kontenjan

İlk 25.000

Jeoloji Mühendisliği

4 Kontenjan

İlk 25.000

Adayların lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar:

  • T.C. vatandaşı olması,
  • ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarına yönelik sıralama içerisinde yer alması,
  • Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,
  • Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması,
  • Çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023

ÖN LİSANS İÇİN DE VERİLECEK

Diğer taraftan, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi 30 ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi 30 olmak üzere ön lisans programlarına da 4 bin 500 TL'lik burs imkanı tanınacak.

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.

 

 

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