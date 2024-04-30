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ANKARA'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 1 Mayıs Ankara'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı! İşte kapalı yollar listesi...

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#Ankara#1 Mayıs#Ankara'da Hangi Yollar Kapalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:10

Yarın trafiğe kapatılacak yollar Ankara için belli oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında, bazı yolların Ankara'da araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. 1 Mayıs Ankara'da trafiğe kapanacak yollar nedeniyle vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Açıklamada, etkinliklerin 16.00'da biteceği ve Anadolu Meydanı Ankaray Durağı'nın da etkinlik sona erene kadar kapalı olacağı kaydedildi. Peki, Ankara'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı olacak ve ne zaman açılacak? İşte, yarın Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi.

1/4ANKARADA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI 1 Mayıs Ankarada trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı İşte kapalı yollar listesi...

Ankara'da 1 Mayıs trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara'da yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yollar araç trafiğine durdurulacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,Ankara'da 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik kapsamında geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs trafiğe kapalı yollara göre alternatif yolları kullanacaklar. Peki, yarın Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak ve ne zaman açılacak? İşte, 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi.

2/4ANKARADA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2024 saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
01.05.2024 tarihinde 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;
30.04.2024 tarihinde saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç olması halinde;
- Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
01.05.2024 tarihinde saat 09.00’dan itibaren etkinlik sona erene kadar;

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3/4ANKARADA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI 1 Mayıs Ankarada trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı İşte kapalı yollar listesi...

- Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,- GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
- Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi’nden Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

4/4ANKARADA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI 1 Mayıs Ankarada trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı İşte kapalı yollar listesi...

- İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
- Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.
Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı etkinlik sona erene kadar kapalı olacaktır.

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#Ankara#1 Mayıs#Ankara'da Hangi Yollar Kapalı

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