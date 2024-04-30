ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2024 saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

01.05.2024 tarihinde 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;

30.04.2024 tarihinde saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç olması halinde;

- Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

01.05.2024 tarihinde saat 09.00’dan itibaren etkinlik sona erene kadar;