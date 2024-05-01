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Survivor 4. eleme adayı belli oldu! Dün akşam (30 Nisan) Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti?

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#Survivor Eleme Adayı#Televizyon#Survivor 4 Eleme Adayı Kim Oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:07

30 Nisan Survivor 4. eleme adayının kim olduğu dün gece yanıtını buldu. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor 2024 All Star'ın 30 Nisan tarihli 100. son bölümünde, haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takın parkura çıktı. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda Survivor 4. dokunulmazlık oyununu mavi takım elde ederken; kırmızı takımda ise erkek yarışmacılar eleme oylamasına çıktı. Hilmi Cem, Sercan, Özgür'ün isimlerinin geçtiği Survivor eleme potasında, son adayın belli olmasıyla beraber düello eşleşmeleri de netlik kazandı. Diğer yandan Batuhan ve Furkan arasındaki gerginlik Dominik'te bir kez daha tansiyonu yükseltti. Peki, 30 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, haftanın son eleme adayı ve yeni bölüm fragmanı.

1/7Survivor 4. eleme adayı belli oldu Dün akşam (30 Nisan) Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti

Survivor All Star 4. ve son eleme adayı, ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dün gece bir kez daha dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Avantaj ve bayrak yarışlarının oynandığı kıran kırana mücadelede, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Gecenin sonunda da kırmızı takımda Survivor eleme oylaması yapıldı. Erkek potasının yaşandığı oylamada, arkadaşlarından en fazla oyu alan isim Survivor 4. eleme adayı seçildi. Survivor'da hafta boyunca eleme adayları Yunus Emre, Batuhan, Yasin olmuştu. Peki, Survivor All Star 4. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/7SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın kapanış mücadelesinin yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Hilmi Cem 3 oy, Sercan 4 oy, Özgür 1 oy aldı. Bu sonuçla Survivor'da 4. ve son eleme adayı Sercan olarak belirlendi.

BAKMADAN GEÇME!

3/7Survivor 4. eleme adayı belli oldu Dün akşam (30 Nisan) Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti

Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Yunus Emre, Batuhan, Yasin olmuştu. 4 yarışmacının da belli olmasının ardından düello eşleşmeleri de netlik kazandı.

4/7PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Adayların belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı, Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin eşleşmesi olduğunu duyurdu.

BAKMADAN GEÇME!

5/7SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. ve son dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. 8 olanın kazanacağı avantaj mücadelesinin finalinde, Atakan-Furkan eşleşmesi nefes kesti. Finalde Atakan'ın aldığı sayı ile ilk etabı kırmızı takım 8-6 kazandı.

6/7Survivor 4. eleme adayı belli oldu Dün akşam (30 Nisan) Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Nefise-Atakan, Ogeday-Seda çıktı. Son sayıyı Seda'nın almasıyla mavi takım bayrak yarışını 12-11 kazandı. Böylece mavi takım dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldu.

BAKMADAN GEÇME!

7/7SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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BAKMADAN GEÇME!